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أصل الحكاية

الإنسان أصله قرد.. قصة حياة عالم الأحياء الذي أثار جدل علماء الدين

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:32 م
عالم الأحياء تشارلز
عالم الأحياء تشارلز داروين
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أحمد الشاهد

يعد أحد أشهر علماء علم الأحياء ، و كتب العديد من الكتب في هذا المجال ، و لكن نظريته الشهيرة (نظرية التطور) واجهت انتقاد كبير ، خاصة من قبل رجال الدين في جميع أنحاء العالم ، حتى أنه ظل حائرًا في ما عرف بما سماه (الحلقة المفقودة) وهي التي تتوسط الانتقال من طبيعة القردة للإنسان الحديث .

تشارلز روبرت داروين ، وهو عالم تاريخ طبيعي وعالم أحياء وجيولوجي بريطاني ولد في إنجلترا في 12 فبراير عام 1809م في "شرو سبوري" بانجلترا .


اكتسب داروين شهرته عندما أسس نظرية التطور القائلة بأن كل الكائنات تنحدر من أصول مشتركة ، ومن خلال ملاحظاته للأحياء قام داروين بدراسة التحول في الكائنات الحية عن طريق الطفرات وطوّر نظرية الانتخاب الطبيعي عام 1838م 

لم يصرح بنظريته في البداية إلا إلى أصدقائه المقربين ، لأنه كان يدرك رد فعل علماء الدين تجاهه بسبب هذه النظرية ، وقد استكمل أبحاثه ليجيب على الاعتراضات التي واجهتها هذه النظرية ، وفي عام 1858م علم "داروين" أن هنالك رجل آخر ، وهو "ألفريد رسل ووليس" يعمل على نظرية مشابهة لنظريته ، وقد أدى ذلك إلى نشر داروين لنتائج بحثه ونظريته .

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و في عام 1859 م، قام بنشر نظرية التطور مع نشر أدلة على صحتها في كتابه (أصل الأنواع) وقد تقبل المجتمع نظرية التطور كحقيقة عام 1870م ، ومع ذلك كان الكثير من العلماء ما زال لهم العديد من التفسيرات الأخرى ، وقد كان اكتشاف داروين العلمي هو نظرية موحدة لكل علوم الأحياء وموضحة للتنوع فيها .

قاده اهتمامه المبكر بالطبيعة إلى إهمال تعليمه الطبي في جامعة "أدنبرة" فبدلًا من دراسة الطب قام بالمساعدة بالدراسات التي تجريها جامعة كامبريج بالتحقيق عن اللافقريات البحرية ، مما جعله أكثر شغفا لعلوم الطبيعة وقد جعلته رحلته على سفينة "بيجل" التابعة للمملكة البريطانية عالما جيولوجيا بارزا حيث دعمت ملاحظاته ونظرياته أفكار العالم (تشارليز ليل) وكذلك نشره لمذكرات رحلته جعل منه كاتبًا مشهورًا .

وقد جمع العديد من الحفريات أثناء رحلته ، وفي عام 1838 م، بدأ داروين بتحقيقات دقيقة رسخت نظريته في الانتقاء الطبيعي ، وعلى الرغم من مناقشة أفكاره مع العديد من علماء الطبيعة، إلا أنه احتاج إلى مزيد من الوقت ليقوم ببحث مستفيض .

 كما درس تطور الإنسان والانتقاء الجنسي في كتاب (علاقة أصل الإنسان والاختيار بالجنس) عام 1871م ، وقد نشرت أبحاثه عن النباتات في سلسلة من الكتب ، وفي كتابه الأخير ، قام بفحص ديدان الأرض وتأثيرها على التربة .
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توفى داروين في 19 أبريل من عام 1882م بسبب مشاكل في القلب نتيجة لإفراطه في العمل ، وقد تم عمل جنازة رسمية له وتم دفنه في كنيسة وستمنستر ، وذلك تقديرًا لتفوقه كعالم بالقرب من جون هرشل وإسحاق نيوتن كما وصف بأنه أحد الشخصيات المؤثرة في العالم .




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