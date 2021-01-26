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أخبار العالم

لبدء أعمالهم.. إسرائيل تعلن وصول مبعوثيها الدبلوماسيين إلى دولتين عربيتين

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:40 م
إسرائيل علم
إسرائيل علم
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شيماء مصطفى
أعلنت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، وصول قنصلها العام إلى دبي، "إيلان شتولمان"، لبدء مهامه الدبلوماسية في البلاد.

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأحد الماضي، افتتاح السفارة الإسرائيلية لدى الإمارات، حيث ستعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين في المجال السياسي والاقتصادي والتجاري والأكاديمي والإعلامي.

كما أعلنت عن وصول السفير دافيد جوفرين إلى الرباط، لبدء مهامه كقائم بأعمال رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب.

وكانت قناة "كان" الإسرائيلية، أفادت اليوم الثلاثاء، بأنه تم افتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب، مع وصول السفير دافيد جوفرين إلى العاصمة المغربية.

وأضافت أن جوفرين سيعمل ممثلا لإسرائيل في المغرب، فيما من المقرر فتح المكتب المغربي في تل أبيب قريبًا.
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