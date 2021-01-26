شاهد .. مراسم تتويج سيدات الأهلي بـ سوبر السلة للمرة الأولى في تاريخ النادي

نجح الفريق الأول لكرة السلة بنادي الأهلي "سيدات" في التتويج ببطولة كأس السوبر لموسم 2020 على حساب نادي هليوبوليس مساء اليوم الثلاثاء.





وتمكن فريق الأهلي بقيادة علي هاشم المدير الفني للفريق من التتويج باللقب بنتيجة 92/64 في اللقاء الذي أقيم على صالة نادي الشرقية للدخان.





وشهدت المباراة سيطرة أهلاوية، حيث أنهى الأهلي الربع الأول من اللقاء متقدمًا بنتيجة 22/17 ثم انهى الربع الثاني لحسابه بنتيجة 39-29، وفي الربع الثالث نجح الأهلي في زيادة الفارق لنتيجة 75-42 ثم أكد أحقيته في التتويج باللقب بعد انهاء الشوط الرابع والمباراة بنتيجة 92/64





جدير بالذكر أنه بهذه النتيجة فقد أنهى النادي الأهلي موسم 2020 متوجًا بلقب دوري المرتبط ودوري والسوبر وكأس السوبر فيما أنهى هليوبلويس موسمه ببطولة كأس مصر.