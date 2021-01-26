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رياضة

شاهد.. أتوبيس الأهلي الرسمي في كأس العالم للأندية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:17 م
صدى البلد
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محمد سمير
كشفت اللجنة المنظمة لمونديال الأندية عن شكل الحافلة الخاصة بالنادي الأهلي أثناء مشاركته فى البطولة .

ويشارك الأهلي فى كأس العالم للأندية للمرة السادسة فى تاريخه بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا 2020 على حساب الزمالك نوفمبر الماضي .

حافلة الأهلي تحمل شعار الأهلي بأرضية حمراء إلى جانب اللوجو الخاص بالبطولة التى تستضيفها قطر فى الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل .


ومن المقرر أن تسافر بعثة الأهلي إلى العاصمة القطرية الدوحة الجمعة المقبل على متن طائرة خاصة برئاسة محمود الخطيب .

وأوقعت القرعة الأهلي فى مواجهة الدحيل القطري على أن يلاقي الفائز منهما فريق بايرن ميونيخ بطل أوروبا.
شاهد.. أتوبيس الأهلي الرسمي في كأس العالم للأندية
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