شاهد.. أتوبيس الأهلي الرسمي في كأس العالم للأندية

كشفت اللجنة المنظمة لمونديال الأندية عن شكل الحافلة الخاصة بالنادي الأهلي أثناء مشاركته فى البطولة .





ويشارك الأهلي فى كأس العالم للأندية للمرة السادسة فى تاريخه بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا 2020 على حساب الزمالك نوفمبر الماضي .





حافلة الأهلي تحمل شعار الأهلي بأرضية حمراء إلى جانب اللوجو الخاص بالبطولة التى تستضيفها قطر فى الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل .









ومن المقرر أن تسافر بعثة الأهلي إلى العاصمة القطرية الدوحة الجمعة المقبل على متن طائرة خاصة برئاسة محمود الخطيب .





وأوقعت القرعة الأهلي فى مواجهة الدحيل القطري على أن يلاقي الفائز منهما فريق بايرن ميونيخ بطل أوروبا.