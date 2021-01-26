شاهد.. أتوبيس الأهلي الرسمي في كأس العالم للأندية

كشفت اللجنة المنظمة لمونديال الأندية عن شكل الحافلة الخاصة بالنادي الأهلي أثناء مشاركته فى البطولة .
ويشارك الأهلي فى كأس العالم للأندية للمرة السادسة فى تاريخه بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا 2020 على حساب الزمالك نوفمبر الماضي .
حافلة الأهلي تحمل شعار الأهلي بأرضية حمراء إلى جانب اللوجو الخاص بالبطولة التى تستضيفها قطر فى الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل .
ومن المقرر أن تسافر بعثة الأهلي إلى العاصمة القطرية الدوحة الجمعة المقبل على متن طائرة خاصة برئاسة محمود الخطيب .
وأوقعت القرعة الأهلي فى مواجهة الدحيل القطري على أن يلاقي الفائز منهما فريق بايرن ميونيخ بطل أوروبا.