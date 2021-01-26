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رياضة

إبراهيموفيتش يقود ميلان.. ولوكاكو على رأس تشكيل الإنتر في موقعة كأس إيطاليا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:09 م
ميلان وإنتر
ميلان وإنتر
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عبدالله هشام
يلتقي فريق إنتر ميلان نظيره إيه سي ميلان اليوم، الثلاثاء، في تمام العاشرة إلا ربعا مساء، على ملعب جيوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس إيطاليا.

ويسعى إنتر ميلان بقيادة مدربه أنطونيو كونتي لمصالحة جماهيره بالتأهل إلى نصف نهائي كأس إيطاليا، بعد التعادل المخيب أمام أودينيزي السبت الماضي في الدوري الإيطالي، وفقد نقطتين مهمتين في سباق المنافسة على اللقب.

وجاء تشكيل ميلان كالآتي:

حراسة المرمى: تاتا روسانو

الدفاع: دالوت - كايير - رومانيولي - ثيو هيرنانديز

الوسط: فرانك كيسي - سالميكيريس - ميتي - براهيم دياز - رافاييل لياو

الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش

أما تشكيل إنتر ميلان:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

الدفاع: دارميان - سكرينيار - دي فري - كولاروف

الوسط:نيكو باريلا - بروزوفيتش - أرتورو فيدال - إيفان بيريسيتش

الهجوم: روميلو لوكاكو - أليكسس سانشيز.

ويطمح ميلان بقيادة نجمه السويدي إبراهيموفيتش، في تعويض الهزيمة الأخيرة في الدوري أمام أتلانتا 3- 0، بانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي على حساب إنتر.

ونجح ميلان في استعادة قوته هذا الموسم بعد الابتعاد عن المنافسة على الألقاب لسنوات طويلة، حيث يتصدر جدول  ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 43 نقطة، بفارق نقطتين عن إنتر صاحب المركز الثاني، بالإضافة إلى تواجده في الدور ربع النهائي بكأس إيطاليا، كما تأهل أيضا إلى دور الـ 32 بالدوري الأوروبي.

يذكر أن آخر مباراة جمعت ميلان وإنتر في كأس إيطاليا كانت موسم 2017، وانتهت بفوز الروسونيري على الأفاعي بهدف دون رد.
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