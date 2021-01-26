خالد الغندور يعلق على هدف الأهلي في بيراميدز ويهاجم مدحت شلبي.. شاهد

علق خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق على الهدف الملغي ل والتر بواليا لاعب النادي الاهلي في شباك بيراميدز









وكتب خالد الغندور عبر صفحته بفيس بوك قائلا "فاول واضحة علي بواليا و يا كابتن مدحت معظم اراءك التحكيمية غلط مع احترامي لك".









واقتنص الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تعادلًا ثمينًا بدون أهداف أمام ضيفه النادي الأهلي، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العاشرة من دوري We المصري.





التعادل رفع رصيد النادي الأهلي إلى 21 نقطة فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري ، بينما ارتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 14 فى المركز الرابع من جدول ترتيب المسابقة .







