ابنة محمد رمضان تصدم متابعيها بردها على إمكانية دخولها الوسط الفني.. شاهد

ردت حنين ابنة الفنان محمد رمضان على بعض الاسئلة التي وجهت لها من بعض متابعيها عبر خاصية استورى بـ موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".





حيث اوضحت حنين عن عدم ميولها للدخول بالوسط الفني , وطرح احد متابعيها عليها سوالا قائلا " حتصيرى مغنية زى ابوكى ؟ "





ودرعليه قائلة " لا لا لا ".





علق متابع آخر عن دخولها بمجال التمثيل وردت: " مش بحب التمثيل " .



