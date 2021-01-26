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فن

ابنة محمد رمضان تصدم متابعيها بردها على إمكانية دخولها الوسط الفني.. شاهد

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:21 م
صدى البلد
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سيد احمد
ردت حنين ابنة الفنان محمد رمضان على بعض الاسئلة التي وجهت لها من بعض متابعيها عبر خاصية استورى بـ موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". 

حيث اوضحت حنين عن عدم ميولها للدخول بالوسط الفني , وطرح احد متابعيها عليها سوالا قائلا " حتصيرى مغنية زى ابوكى ؟ "

ودرعليه قائلة " لا لا لا ". 

علق متابع آخر عن دخولها بمجال التمثيل وردت: " مش بحب التمثيل " .

و حقق فيديو كليب أغنية "مصباح علاء الدين" لـ محمد رمضان، نجاحا كبيرا حيث احتل التريند رقم 1 بعد طرحه عبر القناه الرسمية على موقع "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "من صغري كنت شايف وانا بلمس النجوم .. ولا عمري كنت خايف كل اما أقع بقوم .. وحلمت بالبطولة جايلك ياصفوف يا أولي .. وأدي حلم الطفولة أهو اتحقق فيوم .. ماكانش ليا واسطة مادعكتش الفانوس .. بالعكس حلمت حلم  كان رؤية مش كابوس".

والناس الطيبين واقفين مستجدعين .. هما ودعوة أمي مصباح علاء الدين.. من تحت الصفر بدأت سبقت طلعت طفيت النجوم .. اعدائي يكتروا يختفوا يظهروا مافرقش معايا الهجوم .. لما انا مش فارق معاك والناس كلها وياك .. إسأل عيلتك تقولك بنشوفه من وراك".
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