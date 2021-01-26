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نشاط رياح يزيد إحساس البرودة.. الأرصاد: الخميس والجمعة ذروة التقلبات الجوية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:24 م
امطار
امطار
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هاني حسين
قال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إنه سوف يكون هناك نشاط للرياح على أغلب مدن الجمهورية خلال الـ 72 ساعة المقبلة، مضيفا "نشاط الرياح سوف يكون مثيرًا للرمال والأتربة على الطرق المكشوفة ولكن بشكل لا يعيق الرؤية على الطرق".

وأضاف محمود شاهين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن درجة الحرارة غدا الأربعاء مرتفعة على أغلب المحافظات، ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة على القاهرة 22 درجة مئوية، واعتبارا من يوم الخميس تنخفض درجة الحرارة 5 درجات وتسجل 17 درجة على القاهرة ويستمر انخفاض الحرارة حتى يوم الجمعة".

وتابع مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية "نشاط الرياح يزيد إحساس انخفاض درجات الحرارة، وسوف تكون هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية في البحر الأبيض والمتوسط".

وأكد "الأمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات السواحل الشمالية والأمطار لا ترتقي  لتكون أمطار غزيرة".

ولفت محمود شاهين إلى "في حالة عدم الاستقرار تكون فرص تكون الشبورة ضعيفة للغاية، ومن الممكن أن نجد شبورة مائية خفيفة بداية من يوم الأحد المقبل".

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