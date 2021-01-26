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الزملوط: الوادي الجديد يشهد نهضة عمرانية كبيرة والقيادة السياسية تولي اهتماما بالمحافظة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:41 م
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
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عادل نصار
قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إن الوادي الجديد يشهد نهضة عمرانية كبيرة، مضيفا أن القيادة السياسية تولي اهتمام كبير بمحافظة الوادي الجديد. 

وأكد الزملوط، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي احمد موسي، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، انه ناقشت خلال اجتماع موسع خطك تطوير مرمز الفرافرة مع كل القيادات، مشيرا الي أن اعمل تطوير القرى تشمل كل البنية التحتية. 
وتابع أن ١٥٧ لشبكة اتصالات تغطي الوادي الجديد، كل القطاعات التي تقدم الخدمات في القرى سيتم رفع كفائتها، لافتًا إلى أن كل المنازل التي تحتاج إلى إصلاح سيتم الاهتمام بها.
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