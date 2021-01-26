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طبيب: الكحول لو دخل العين يسبب قرحة .. فيديو

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:10 م
الكحول
الكحول
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هاني حسين
قال الدكتور عمرو السمرة استاذ طب وجراحة العيون بمعهد بحوث أمراض العيون، إنه في الفترة الأخيرة  تم رصد حالات تعاني من مشاكل في العين نتيجة استعمال المطهرات والكحول ودخولها العيون. 

وأضاف عمرو السمرة  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن  دخول الكحول داخل العين يسبب قرحة  في العين ويتفاوت حجمها وفق كمية الكحول التي دخلت العين".

وتابع عمرو السمرة:"   فور دخول الكحول لـ العين يزيل الطبقة السطحية من قرنية العين  ولو كانت القرحة صغيرة من الممكن أن يشفى  الفرد منها سريعا أما لو كانت القرحة كبيرة تحتاج إلى علاج وتدخل سريع ".

وأكمل عمرو السمرة:" إذا دخل أي مطهر للعين على الفرد التوجه لأي مصدر مياه ونضع العين تحت المياه لإخراج  الكحول".

ولفت عمرو السمرة:"  من يصاب يدخل الكحول في عينه وهو يرتدي العدسات اللاصقة عليه  إزالة  العدسة وغسل العين "، مضيفا:"   فيروس كورونا يدخل العين ويصيبها في شكل احمرار".
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