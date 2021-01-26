مقارنة بين عمالقة الـSUV.. سبورتاج وتوسان الشكل الجديد موديل 2021

تمكنت التكنولوجيا الكورية الجنوبية من خلق حالة تنافسية كبيرة داخل السوق المصري للسيارات، فظهرت شركة كيا عبر إصدارها الشهير سبورتاج والذي ينتمي إلى فئة الـSUV، بينما نافست شركة هيونداي قرينتها الكورية بالاصدار الجديد كليا توسان والذي جاء بعدة تغيرات جذرية من حيث الشكل الخارجي.





1- كيا سبورتاج موديل 2021





حصلت كيا سبورتاج موديل 2021 على العديد من وسائل الأمان والسلامة والتي تشمل، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني الخاص بالفرامل EBD، و مرايات جانبية كهربائية.





و تمتعت الفئات الأعلى تجهيزا بنظام الثبات الإلكتروني ESC، ونظام HAC الخاص بتجاوز الشواهق والمرتفعات، وبرنامج التوازن عند المنحدرات DBC، وخاصية دعم الفرامل BAS، بالإضافة إلى وفرامل يد كهربائية، و مستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية.





بينما تستمد كيا سبورتاج 2021 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 140 حصان، وعزم أقصى للدوران 168 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.





ومن خلال هذه القدرات الفنية تتمكن سبورتاج من تحقيق قوة تسارع تجعلها تنطلق من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، في غضون 11.1 ثانية، ويبلغ استهلاكها من الوقود نحو 6.8 لتر، وذلك عندما تخوض مسافة تصل إلى 100 كم.





ويبلغ السعر الرسمي لـ كيا سبورتاج موديل 2021





الفئة الأولى أوتوماتيك موديل LX 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 399.900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LX CAM 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 409.900 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل LX FO 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 444.900 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل 2021 PLUS LX FO محرك 1600 سي سي بسعر 454.900 جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل HIGHLINE+ 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 489.900 جنيه.

الفئة السادسة أوتوماتيك موديل TOPLINE+ 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 529.900 جنيه.





2- هيونداي توسان الجيل الجديد 2021





زودت هيونداي توسان 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو، قادر على إنتاج قوة 180 حصان، وعزم أقصى للدوران 265 نيوتن/متر، و تنتقل السرعة للعجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات، و بذلك تستطيع السيارة الانطلاق من وضع الاستعداد 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة، خلال 9 ثواني فقط.





تألقت السيارة بالعديد من مواصفات الأمن والسلامة والتي تشمل، عدد 6 من الوسائد الهوائية AIR BAGS، ونظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، و برنامج ESP الخاص بالتوازن الالكتروني.





بالإضافة إلى برنامج المساعدة على خوض المنحدرات و المرتفعات HAC ، و فرامل يد كهربائية، و مثبت سرعة، مرايات جانبية كهربائية، و مستشعرات ركن لسهولة اصطفاف السيارة، مدعومة بكاميرا خلفية تتصل عبر شاشة ملونة تعمل باللمس.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة هيونداي توسان الجيل الجديد 2021





الفئة الأولى أوتوماتيك موديل SMART 2021 محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 435 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل SMART PLUS 2021 محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 465 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل MODERN 2021 محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 500 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل ADVANCED 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 550 ألف جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل PREMIUM 2021 محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 590 ألف جنيه.