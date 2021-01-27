أشرف زكي: الفنانون في حالة غضب شديدة بسبب إهانة الفن من قِبل عضو مجلس النواب

عقَّب الفنان أشرف زكي ، نقيب المهن التمثيلية ، أثناء المؤتمر الصحفى الذى دعا إليه بمقر نادى نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم، على الأزمة التي حدثت مؤخرًا من أحد أعضاء مجلس النواب الذي هاجم الفن والفنانين بشدة ، قائلًا: "الحقيقة في حالة غضب شديدة جدًا بين جموع الفنانين سواء في مصر أو حتى الفنانين العرب".

وأضاف أشرف زكي خلال المؤتمر الصحفي: "أن هذا حدث في الوقت الذي يقوم فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقدير الفن والفنانين ، فيخرج هذا التصريح!؟"؟

وأكد نقيب المهن التمثيلية: "مصر هي اللي علّمت الوطن العربي كله الفن".

وتابع زكي: "الفنانين مش في مصر فقط، ولكن الفنانين اللي في العالم العربي في حالة غضب شديدة تجاه ما صدر حيث إهانة الفن وسب الفنان من قِبل أحد أعضاء مجلس النواب".

واستطرد: "إحنا تحركنا على الفور، وأرسلنا خطابا إلى رئيس مجلس النواب ، والذي استجاب فورًا ، لذلك نشكر سيادته على استجابته ، ولكن سنذهب من خلال هذه القضية لمقابلة رئيس مجلس النواب بحضور وفد من اتحاد النقابات لطرح العديد من القضايا الهامة التي تخص الكيان الفني على مستوى مصر " .