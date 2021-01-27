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توك شو

في ذكرى ميلاد أحمد راتب.. زوجته تكشف سبب وفاته

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:35 ص
الفنان الراحل أحمد
الفنان الراحل أحمد راتب
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ندى رأفت

قالت فيرا يوسف ، زوجة الفنان الراحل أحمد راتب، إن الراحل كان لا يفضل أن يحتفل بعيد ميلاده، بس احنا والبنات والأسرة بنحب طبعًا نحتفل بيه، وزمايله كلهم كانوا بيكلموه يومها".

وأضافت " فيرا يوسف " خلال لقائها مع " لايت شو " المُذاع على فضائية " الحياة " : " أكتر حاجة كانت بتزعله إنه يقعد شهر من غير تصوير ، ديه كانت بالنسباله قاتلة " ، معقبة : " كان ممكن يبكي بالدموع ، لأن الشغل كان بالنسباله هو حياته " .

وكشفت زوجة الفنان الراحل أحمد راتب عن أكثر الأعمال المفضلة له ، قائلة : " فيلم واحدة بواحدة كان بيحبه جدًا وفخور بيه ، والمال والبنون ، والقصبجي".

وأشارت "يوسف" ، إلى أكثر شيء تفتقده في الفنان الراحل، قائلة: " صداقتنا وكلامنا ، حياتنا سوا كلها مفتقداها جدا"، مشيرة إلى أن أكثر ما كان يضايقها هو "التدخين": "التدخين ده هو تقريبا اللي قضى عليه اساسا، وكان سبب وفاته".

وتابعت : " كان حنين وعمره ما بخل عن بناته بحاجة " ، مشيرة إلى كلماته مع " مفيد فوزي " حين قال : " أنا منسحق أمام أحفادي " ، معقبة : " كان متداس قدامهم من كتر حبه ليهم".

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