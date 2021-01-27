معلومات مهمة عن قانون تنظيم انتظار المركبات في الشارع..خبير مروري يكشفها

قال اللواء مجدي الشاهد، الخبير المروري، إن قانون تنظيم مرفق مواقف "الأجرة والسرفيس" وأماكن الانتظار ليس كما اعتقد البعض بأنه خاص بتنظيم عمل "السايس" فقط، لافتا إلى أن القانون بالدرجة الأولى تحت مسمى "قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع"، ومن خلال استعراضه لتنظيم تلك المركبات انبثق عنه جزء اخر، وهو الخاص بضرورة الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط بالنسبة للـ "سايس".





وتابع اللواء مجدي الشاهد، خلال حواره في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القانون صدر في 17 يوليو 2020، وفعل في اللائحة التنفيذية الصادرة منذ ايام وهو بالقرار رقم 5 لوزير التنمية المحلية، مشيرا الي ان هذا القانون عبارة عن تقنين الاوضاع، سواء من كيفية انتظار المركبات في الشوارع والمقابل المحدد لهذا الانتظار، الي جانب كيفية استغلال الساحات وتتماشى مع الاستثمار وخلق موارد جديدة للدولة ، والقضاء على الاقتصاد الموازي.





وأوضح انه ايضا من منظور هذا القانون تقنين اوضاع السايس، ويتفق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، من خلال زيادة الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، ولذلك كان لا بد من نظرة جيدة لتقنين تلك الاوضاع بمعاونة الجهاز الاداري للدولة للمرور والجهات المعنية والوزارات المختلفة.





واشار الي انه يجب الانتهاء من بناء التنمية المحلية ورفع كفاءة شبكة الطرق التي جعلت مصر تقفز من المركز الـ 118 دوليا الي المركز الـ 28 في جودة الطرق على مستوى العالم، واننا لم نتدرج بل قفزنا 90 مركزا خلال 4 سنوات.



