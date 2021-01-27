ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

معلومات مهمة عن قانون تنظيم انتظار المركبات في الشارع..خبير مروري يكشفها

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:51 ص
اللواء مجدي الشاهد،
اللواء مجدي الشاهد، الخبير المروري
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال اللواء مجدي الشاهد، الخبير المروري، إن قانون تنظيم مرفق مواقف "الأجرة والسرفيس" وأماكن الانتظار ليس كما اعتقد البعض بأنه خاص بتنظيم عمل "السايس" فقط، لافتا إلى أن القانون بالدرجة الأولى تحت مسمى "قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع"، ومن خلال استعراضه لتنظيم تلك المركبات انبثق عنه جزء اخر، وهو الخاص بضرورة الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط بالنسبة للـ "سايس".

وتابع اللواء مجدي الشاهد، خلال حواره في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القانون صدر في 17 يوليو 2020، وفعل في اللائحة التنفيذية الصادرة منذ ايام وهو بالقرار رقم 5 لوزير التنمية المحلية، مشيرا الي ان هذا القانون عبارة عن تقنين الاوضاع، سواء من كيفية انتظار المركبات في الشوارع والمقابل المحدد لهذا الانتظار، الي جانب كيفية استغلال الساحات وتتماشى مع الاستثمار وخلق موارد جديدة للدولة ، والقضاء على الاقتصاد الموازي.

وأوضح انه ايضا من منظور هذا القانون تقنين اوضاع السايس، ويتفق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، من خلال زيادة الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، ولذلك كان لا بد من نظرة جيدة لتقنين تلك الاوضاع بمعاونة الجهاز الاداري للدولة للمرور والجهات المعنية والوزارات المختلفة.

واشار الي انه يجب الانتهاء من بناء التنمية المحلية ورفع كفاءة شبكة الطرق التي جعلت مصر تقفز من المركز الـ 118 دوليا الي  المركز الـ 28 في جودة الطرق على مستوى العالم، واننا لم نتدرج بل قفزنا 90 مركزا خلال 4 سنوات.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

10 آلاف جنيه غرامة.. أبرز عقوبات مزاولة مهنة السايس بدون ترخيص

أبرزها إجادة القراءة والكتابة.. 7 خطوات لمزاولة مهنة السايس وفقاً للقانون

2000 جنيه رسوم استخراج رخصة السايس.. قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات

3 سنوات قابلة للتجديد.. طريقة الحصول على رخصة السايس وفقاً للقانون

عشان محدش يضحك عليك.. اعرف حقك في قانون السايس الجديد

ترشيحاتنا

نيابة عن الدول العربية.. الكويت تتقدم بـ طلب خاص لمجلس الأمن

صدام مصر والدنمارك الأبرز.. مواعيد مباريات دور الثمانية في مونديال اليد

شيفروليه أوبترا تنضم لقائمة تخفيضات السيارات .. تعرف على الأسعار

رمزي صالح: هدف بواليا غير صحيح.. والأهلي استحق ركلة جزاء

خبير مروري يتهكم على شروط رخصة مزاولة مهنة السايس.. لهذا السبب

بعد تعديل شرط السن .. ننشر القواعد التي وضعتها التعليم لـ الإعارة والندب للخارج

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيفروليه أوبترا تنضم لقائمة تخفيضات السيارات .. تعرف على الأسعار

بدءًا من 166 ألفاً.. بروتون ساجا تتألق بموديل 2021

البشر ينقلون العدوى للحيوانات.. صدمة بعد إصابة أول نمر بالفيروس.. صور