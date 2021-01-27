مصدر للسعادة.. تعرف على مبادرة المرأة في العلوم بلا حدود

قالت الدكتورة أمل أمين، الاستاذ بالمركز القومي للبحوث ومؤسسة مبادرة "المرأة في العلوم بلا حدود"، إن المبادرة انبثقت من نتائج مبادرات اخرى، وكان الهدف الاساسي منها هو ربط العالم كله بالعلوم بالمجتمعات والفئات المختلفة، حيث تم الاتفاق انه هذا الربط سيحدث أولا من خلال اجتماعات ولقاءات مستمرة تضم مختلف رجال ومؤسسات العلوم بشتي المجالات للتبادل والتعارف والاطلاع على الاخرين من افكار، معقبا: "هنا كل العلوم والناس هتقعد مع بعضها مش شرط تخصص معين".





وتابعت الدكتورة أمل أمين، خلال حوارها في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن التخوف في البداية كان من عدم وجود اقبال، ولكن حدث عكس المتوقع وهذا لان العلم لغة عالمية، استنادا على اسلوب موثق وحقائق، ولكن الشرط الاساسي فيها هو ان يتم الحديث عن اي علم بصورة مبسطة تصل لكل العقول والفئات والمستويات.





واضحت ان المبادرة تعد نوعا جديدا من الصداقات العالمية، معتمدة على العلوم، واصبحت الان موجودة ومتبناة في 60 دولة، وسميت بـ "لا حدود" لانها محيدة دون اي ميول، فمن الممنوع الحديث في الدين او السياسة، فكل ما تنوط به هو العلم فقط، الي جانب اهمية ذلك في تحقيق خطط التنمية المستدامة.





وأكدت أن قيمة العلم ارتفعت كثيرا بعد تفشي جائحة فيروس كورونا، واصبحت هناك رغبة كبيرة لدى الجميع ان تعرف اكثر ولكن بسهولة ويسر دون مصطلحات معقدة، مشيرة الي ان هدف من اهداف المبادرة ان يكون العلم مصدر للسعادة.



