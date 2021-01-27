2 متر تنقذك بنسبة 95%.. نصائح جديدة ومهمة لمواجهة كورونا

قال الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمى والكبد بكلية طب القصر العيني، إن إرتداء الكمامة لمصاب كورونا يمنع وصول فيرس كورونا للمريض، مشيرا إلى أن بقاء مسافة 2 متر أو التواجد بغرفة متوسطة التهوية وإرتداء الكمامة لجميع من بها تنقذ الشخص من الإصابة بنسبة 95%.





وأضاف "المنيسي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، انه هناك أمكان مهما إرتدى الشخص الكماماة من الممكن أن ينتقل خلالها الفيروس سواء من بؤر الأنف من أعلى أو الدواخل، أما إذا تم إرتداء أنواع أكثر تحفظا منها وسمكا سيقلل نسب الإصابة.





وتابع أن الكمامة الطبية هى الأكثر أمانا من أى نوع أخر من الكمامات، حيث أنها مصممة فى المقام لمنع نقل العدوى من الطبيب إلى المريض، لافتا إلى أن هناك بدائل للكمامة لمن لديهم ثقل فى التنفس وهو الجلوس فى مكان جيد التهوية.





وأشار إلى أنه يجب المحافظة على التباعد الإجتماعى بين الأفراد حتى لو كان بدون أعراض، متابعا أن هناك 40% ممن تعرضوا لفيروس كورونا أصابوا بدون أعراض.



