تحديث الصناعة يرأس اجتماع لجنة تسيير مشروع نظم الخلايا الشمسية

اجتمعت لجنة تسيير مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة “Egypt-PV” عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة المهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وبحضور مدير إدارة التعاون الدولي من أجل التنمية بوزارة الخارجية، والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، ووكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والمدير التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والقائم بأعمال مدير المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ونائب الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومساعد الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ، ومدير مشروع نظم الخلايا الشمسية لمناقشة تقدم سير العمل بالمشروع وما تم إنجازه.





وقام المشروع في الفترة السابقة بتنفيذ 121 محطة طاقة شمسية، في 15 محافظة بإجمالي قدرة مركبة 9.6 ميجاوات، وبإجمالي وفر في الطاقة 14.8 ميجا. و.س/ سنويًا، وتصل نسبة الخفض في نسبة ثاني أكسيد الكربون إلى 9.3 طن/ سنويًا، كما قام بتدريب 215 مهندس على تركيب وتشغيل وصيانة النظم الشمسية، كما تم قبول 50 شركة للانضمام للقائمة الاسترشادية للشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية والمؤهلة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، كما تم عرض فوز المشروع بجائزة معهد الطاقة بلندن كأفضل المشروعات عالميًا في الحد من غازات الاحتباس الحراري لعام 2020.

جدير بالذكر أن مركز تحديث الصناعة يقوم بتنفيذ المشروع بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل من مرفق البيئة العالمي، حيث يهدف المشروع إلى تطوير و دعم انتشار تركيبها بالمصانع و الفنادق والمنشآت العامة والتجارية و السكنية بالإضافة إلى إنشاء مراكز لتقديم الدعم الفني والاستشارات بهدف زيادة نسبة المكون المحلي و إعداد كوادر فنية، ودعم الأسواق الناشئة لهذه التكنولوجيا في مصر مصحوبة بفرص عمل جديدة و إزالة العوائق التي تحول دون زيادة إنتاج الطاقة بواسطة الخلايا الشمسية الصغيرة اللامركزية المتصلة بالشبكة