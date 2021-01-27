إيناس عبد الدايم: تنفيذ 28 ألفا و482 برنامجا ثقافيا استفاد منها 559 ألف و906 مواطنا بتكلفة 676 مليون جنيه

أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أن الوزارة تعمل على توزيع الخدمات الثقافية في مختلف ربوع الوطن بشكل متوازن باعتبار الثقافة حقا أصيلا لجميع المواطنين.









جاء في كلمتها خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أثناء عرض برنامج عمل وزارتها.









وأوضحت أنه لضمان تحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافي إلى جميع أرجاء الوطن، خاصة المناطق الأكثر احتياجيًا من خلال القوافل الثقافية، تم تنفيذ 28483 برنامج ثقافي استفاد منها 559906 مواطنين بتكلفة 676 مليون جنيه.









وأكدت أنه تم تنفيذ عدة برامج هي: الأنشطة المقدمة للمناطق الحدودية والنائية والأكثر احتياجًا وتتمثل في تقديم ندوات وملتقيات وصالونات ثقافية، وأمسيات أدبية وشعرية، وأنشطة فنية، وقوافل ثقافية، وورش حكي أطفال، وعروض سينمائية للكبار والأطفال، وورش ومعارض فنون تشكيلية، وورش للحرف اليدوية والتراثية، حيث امتد النشاط إلى قرى النوبة في أسوان، مثلث حلايب – الشلاتين – أبو رماد في البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء، مطروح، والوادي الجديد.









وقالت إنه تم أيضا تنفيذ برنامج الدمج الثقافي لأبناء المناطق الحدودية: ويعتمد على دعم قيم الانتماء الوطني بين أبناء مصر في المناطق الحدودية والنائية، حيث تم تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية لعدد من المتاحف ومجمع الأديان والمزارات الثقافية والسياحية داخل جمهورية مصر العربية، إلى جانب إقامة أسابيع للدمج الثقافي بين أبناء المناطق الحدودية والنائية مع أبناء القاهرة ومدن الدلتا.









وأضافت أنه تم تنفيذ برنامج القوافل الثقافية، والتي تهدف إلى تقديم الدعم الثقافي والمجتمعي للأسر المصرية في المناطق النائية وتوجيه الرعاية والتوعية إلى الشباب في مواقعهم لتعزيز المسئولية المجتمعية ونشر مكونات الثقافة الأدبية والفنية والتراثية بين فئات المجتمع، حيث نفذت الوزارة قوافل للمحافظات الحدودية وقرى محافظات إقليم غرب ووسط الدلتا وقرى محافظة المنيا بإقليم وسط الصعيد.