رئيس جامعة الوادى الجديد يشهد أول خط لتعبئة وتصنيع التمور بالمحافظة.. صور

شهد الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادي الجديد أعمال التدريب العملى لطلاب قسم تكنولوجيا الأغذية بكلية الزراعة على أعمال تعبئة وتغليف وتصنيع تمور مزارع النخيل بالجامعة.





صرح بذلك الدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة بالجامعة وقال إن مزرعة النخيل بالجامعة أنتجت كمية من التمور هذا العام تقدر بحوالى 5أطنان وتم تخزين هذه الكمية بمعرفة الجامعة بأحد مصانع التمور بالمحافظة لاستغلال هذه الكمية فى أعمال تدريب طلاب وطالبات قسم تكنولوجيا الأغذية على أعمال التعبئة والتغليف وتصنيع للتمور.









وأضاف أنه تم إنتاج وتصنيع عبوة كرتون تحمل عنوان تمور جامعة الوادى الجديد (إنتاج مزرعة كلية الزراعة ) زنة 2ك و5ك لعرض وتسويق منتجات مزارع جامعة الوادى الجديد بالجامعات المصرية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات.





وقد وجه رئيس الجامعة الشكر لأساتذة وطلاب قسم تكنولوجيا الأغذية بقسم كلية الزراعة بالجامعة على تدريب طلاب وطالبات الجامعة على أعمال التعبئة والتغليف وتصنيع التمور للمساهمة فى خلق فرص العمل لطلاب وخريج الجامعة.





ووافق رئيس الجامعة على تخصيص مكان بالجامعة لإنشاء وحدات لتخزين للتمور ومنتجات مزارع الجامعة ليكون نواة لمصنع منتجات الجامعة الزراعية يساهم فى خلق فرص العمل لخريجى الجامعة وذلك فى اطار دور الجامعة المجتمعى وخدمة وتنمية البيئة بالوادى الجديد.





وفي ذات السياق وافق الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد على دعم مزارع الإنتاج الحيوانى بكلية الزراعة بالجامعة بعدد من رؤوس الماشية من الأبقار والأغنام الماعز.





صرح بذلك الدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة وقال إن رئيس الجامعة يولى اهتماما كبيرا فى التوسع فى مزاراع الجامعة بشكل عام ومزارع الإنتاج الحيوانى بشكل خاص من اجل النهوض بالثروة الحيوانية.





وأضاف أن رئيس الجامعة دعم مزرعة الإنتاج الحيوانى بالجامعة بـ162 ألف جنيه لشراء عدد من روس الأبقار والأغنام والماعز وذلك لمساهمة الجامعة فى سد الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء بالوادى الجديد.