القوات المسلحة تواصل خطتها لتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة الموجة الثانية لفيروس "كورونا"

قامت العناصر التخصصية بالجيش الثانى الميدانى بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائى للمحافظات التى تقع فى نطاقة المسئولية، حيث شملت الإجراءات تطهير وتعقيم جميع المعديات والكبارى العائمة ومحطات القطار والمنشآت الحيوية والمصالح الحكومية ومواقف النقل الجماعى ودور العبادة بما يكفل المساهمة بشكل فعال لتوفير المناخ الآمن لسلامة المواطنين.





كما تم عقد ندوات فى أماكن مفتوحة روعى فيها إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وقواعد التباعد الاجتماعى وذلك لتوعية المواطنين بمخاطر انتشار الفيروس، بالإضافة إلى تكريم عدد من أطباء وزارة الصحة والسكان المتميزين فى مكافحة فيروس كورونا تقديرًا لتضحياتهم وتفانيهم فى أداء عملهم.









فضلًا عن فتح عدد من النقاط التى يتم خلالها توزيع الماسكات الطبية المجانية على المواطنين وتقديم الخدمات الطبية الأولية كقياس درجة الحرارة ونسبة الأكسجين فى الدم للاطمئنان على صحة المواطنين وحثتهم على البعد عن التزاحم واتخاذ كافة إجراءات الوقاية والحماية الفردية.





كذلك تم توزيع كميات من السلع الغذائية بأسعار مخفضة بعدد من المناطق التى تشهد كثافة سكانية عالية عبر المنافذ الثابتة وذلك للحد من تكدس المواطنين وتوفير المناخ الصحى الآمن لمجابهة انتشار فيروس كورونا.





يأتى ذلك فى إطار تقديم القوات المسلحة كافة إمكاناتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا بما يكفل سلامة ووقاية أبناء الشعب المصرى العظيم.



