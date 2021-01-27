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ديني

هل يجوز الاستغفار بنية جلب الرزق وتيسير الأمور ؟ .. أمين الفتوى يجيب

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:11 م
الاستغفار
الاستغفار
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عبد الرحمن محمد
ارسلت سيدة سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية تقول فيه: " هل يجوز الاستغفار من أجل جلب الرزق والتوسعة ؟ 

رد الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: كلما كان العمل خالصا لوجه الله وابتغاء رضوانه يكون أفضل لأن الله إذا رضي عنك سيسهل لك أمورك ويوسع عليك رزقك .

وأضاف وسام خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء قائلا: حتى ولو استغفرتي بنية التيسير وجلب الرزق فلا بأس ولا يبطل الاستغفار بذلك ولكن كلما كان العمل او الطاعة خالصة لوجه الله عز وجل يكون أفضل للمسلم . 

فضل الاستغفار بعد التسليم من الصلاة 
الاستغفار  من أحب الأعمال الى الله عز وجل لانه يعكس مدى تعلق العبد بالله والخوف من عذابه وطلب العفو والمغفرة من الله عز وجل .. كثرة الاستغفار تفتح ابواب الرزق وتسهل العسير  وتنفك العقد ويزال الهم والضيق وقال تعالى: ( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ) 

وما يشغل بال الكثير الآن سؤال يقول: لماذا نستغفر الله عز وجل بعد التسليم من الصلاة؟ 

دار الإفتاء أكدت أن فضل الاستغفار بعد التسليم من الصلاة  كبير جدا ونصحنا به النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن البعض يغفل عنه. 

وكشف الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، عن الحكمة من الاستغفار بعد الصلاة، بأن الإنسان لا يخلو من تقصير في صلاته؛ فلهذا شرع له أن يستغفر ثلاثًا ثم يأتي بالأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام.

وأضاف «عويضة»، في تصريح له، أن الاستغفار مطلوب من المسلم حتى بعد أداء العبادات والفرائض، ومن ذلك الاستغفار بعد الحج كما قال الله تعالى: «ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ». (البقرة :199).

ونصح مدير الفتوى، المسلمين بالإكثار من الاستغفار والمحافظة على أداء الصلوات في أوقاتها وقراءة القرآن الكريم والأذكار.

ونبّه على أن ينبغي على المسلم أن يشكر الله تعالى على كرمه لأنه وفقه لأداء الطاعة والعبادات، ويكون ذلك بالإكثار من التسبيح والأذكار.
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