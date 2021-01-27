انفوجراف .. ارتفاع إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي المصري إلى 4.7 تريليون جنيه

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حول ارتفاع إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي المصري إلى 4.7 تريليون جنيه.





ويوضح الإنفوجراف تفاصيل ارتفاع إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي المصري إلى 4.7 تريليونات جنيه خلال 2019/ 2020 بنسبة قدرها 17.4% مقارنة بعام 2018/ 2019.





يذكر أن نسبة مساهمة الودائع للقطاع العائلي تمثل 69.4% لإجمالي الودائع. ويُعد الجهاز المصرفي أحد أهم عناصر الاقتصاد المصري؛ لقيامه بالربط بين قطاعات الدولة المختلفة وتجميع المدخرات وتسهيل إقراضها للقطاعات المستثمرة، كما يعطي مؤشرات عن حجم التمويل المتاح لهذه القطاعات؛ مما يساهم في دعم اتخاذ القرار في سياسات التخطيط القومي.



