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برلمان

وزيرة البيئة تكشف أمام البرلمان جهود معالجة وتدوير المخلفات الزراعية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:50 م
وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه فى مجال معالجة وتدوير المخلفات الزراعية تم استكمال مشروعات إنشاء وحدات البيوجاز المنزلي لإنتاج السماد والغاز للريف المصري بالمحافظات المختلفة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، حيث تم إنشاء 1680 وحدة إلى الآن، وتم اعتماد هذا المشروع من رئيس الجمهورية كبرنامج قومي في 18 محافظة من محافظات الدلتا والصعيد، وذلك في إطار تطوير القرى المصرية، مشيرة إلى أنه سوف يتم تطبيقه على مستوى القرى تماشيًا مع التكليف الرئاسي بتطوير 1500 قرية مصرية، وقد تم بالفعل إنشاء 26 شركة من شركات الشباب الناشئة في محافظات المنوفية والمنيا والأقصر والفيوم.


وقالت "فؤاد"، خلال كلمتها فى الجلسة العامة للبرلمان، إنه تم اعتماد منهجية للحد من حرق المخلفات الزراعية، حيث وصلت نسبة قش الأرز الذي تم جمعه وكبسه خلال عام 2020 إلى 99% من إجمالي قش الأرز المتولد، حيث تم فتح 700 موقع تحت إدارة المنظومة، مما ترتب عليه من توفير ما يزيد على 25 ألف فرصة عمل مؤقتة (خلال فترة عمل المنظومة)، كما نتج عن إدارة المنظومة تجنب انبعاثات ما يقارب 25 ألف طن من ملوثات الهواء كانت لتشكل ما يعرف بالسحابة السوداء كما كان في الماضي، وبالتالي تم القضاء على ظاهرة السحابة السوداء نهائيًا.


وأضافت وزيرة البيئة أنه تم دعم محافظة الوادي الجديد بـ5 جرارات زراعية و14 مفرمة للمخلفات الزراعية، للمساهمة في منظومة تدوير جريد النخل، كما تم دعم محافظات الصعيد (أسوان، قنا، المنيا) بـ 127 مفرمة للعمل ضمن منظومة تدوير سفير القصب، بالإضافة إلى دعم محافظات الدلتا بـ76 مفرمة للعمل ضمن منظومة تدوير المخلفات الزراعية بمحافظات "الشرقية، المنصورة، الغربية، البحيرة".


وأكدت "فؤاد" أن الوزارة قامت بتطوير 215 من مكامير الفحم النباتي المستهدفة وجاري العمل على ما تبقى، كما تم تنفيذ مشروع معالجة وتدوير مياه الصرف الصناعي بالكامل لشركة أبوقير للأسمدة بهدف خفض أحمال التلوث من الصرف الصناعي على البحر المتوسط بما يزيد على 4 آلاف طن / عام، بتكلفة إجمالية قدرها 25 مليون دولار، وقد تم الانتهاء من التركيبات وجار التشغيل التجريبي، كما تم استكمال مشروعات التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة)، حيث بلغ عدد المشروعات الجاري تنفيذها 28 مشروعا فرعيا لـ 26 منشأة صناعية بمساهمة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي تبلغ قيمتها 120 مليون يورو تقريبًا.


وأعلنت وزيرة البيئة، خلال كلمتها، أن الوزارة تجاوزت المستهدف من عدد برامج زيادة الوعي البيئي المنفذة، حيث وصلنا إلى 2000 برنامج تدريبي، كما وصلنا إلى ما يزيد على 500 برنامج لرفع الوعى البيئي.
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