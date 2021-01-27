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الرئيس الأندونيسي يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا الصيني ..فيديو

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:28 م
الرئيس الأندونيسي
الرئيس الأندونيسي يتلقى لقاح كورونا
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها تلقى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الجرعة الثانية من لقاح "كورونا فاك" الصيني المضاد لفيروس كورونا، وذلك بعد أسبوعين من تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح والتي أعلن من خلالها بدء حملة التطعيم في البلاد.

كانت وكالة الأغذية والدواء الإندونيسية سمحت باستخدام اللقاح الذي ابتكرته الشركة الصينية "سينوفاك بيوتيك"، وأعطت الحكومة الأولوية في برنامج التطعيم للعاملين في الحقل الصحي وللموظفين العموميين

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الإندونيسية أن 245685 شخصا تلقوا اللقاح حتى الآن، معظمهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية، في 34 مقاطعة بالبلاد، بالإضافة لكبار الضباط في الجيش والشرطة.

يذكر أن أندونيسيا كانت أعلنت يوم أمس أن حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 تجاوزت مليون حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات جراء الإصابة بالوباء 28468 حالة، وفقا لجامعة جونز هوبكنز.
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