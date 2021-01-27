ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نسرين طافش تنعى والد تامر شلتوت: ربنا يصبر قلبك

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:01 م
تامر شلتوت ووالده
تامر شلتوت ووالده
Advertisements
محمد بدران

نعت الفنانة نسرين طافش، والد صديقها تامر شلتوت الذي توفي صباح اليوم، الأربعاء، بعد معاناة طويلة مع المرض.


ونشر نسرين طافش، منشور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، معلقة "البقاء لله في والد الاعلامي الراقي تامر شلتوت ربنا يصبر قلبك يا تامر ويجعل مثوي والدك الجنة".


وكان الفنان تامر شلتوت، أعلن عن وفاة والده صباح اليوم الأربعاء قائلا: "انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي دكتور محمد شلتوت .. وسيتم الصلاه علي المتوفي بعد صلاه الظهر في مسجد الشرطه في ٦ أكتوبر.. وسيتم الدفن اليوم في مقابر العائله في ٦ اكتوبر .. والعزاء في المقابر ولا يوجد عزاء في المنزل”.


وأضاف "اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ".


وكان آخر أعمال تامر شلتوت مسلسل"ختم النمر" وينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ45 حلقة، وهو من بطولة أحمد صلاح حسني، وإسلام جمال، وميرهان حسين، ونسرين طافش، ومن إنتاج "سينرجي"، وتأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.


نسرين طافش تنعى والد تامر شلتوت: ربنا يصبر قلبك
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

37 دعاء للميت بعد صلاة الفجر مكتوب.. رددها الآن ليصفح الله عنه

دعاء للميت قبل صلاة الفجر بساعة من 15 كلمة يوسع مدخله ويغسله بالماء والثلج

دعاء للزوج المتوفي .. أدعية مستجابة بإذن الله

دعاء للزوج المتوفى .. أدعية وأذكار رددها أثناء الصلاة

هل يجوز الاستغفار للميت.. أمين الفتوى يجيب

دعاء للميت و7 أعمال تخفف عنه عذاب القبر

ترشيحاتنا

تعاني من برد في معدتك .. 7 أطعمة صحية بسيطة لعلاجه بالمنزل

الزمالك يعير مصطفى محمد لجالاتا سراي.. واللاعب يطير لتركيا الخميس

سيارة عائلية فرنسية مستعملة في مصر موديل 2013 بـ 70 ألف جنيه.. صور

رسالة ياسر فرج الأخيرة لزوجته قبل وفاتها

فيديو جراف.. تفاصيل قضية طبيب الأسنان المتحرش بالرجال بعد القبض عليه

خالد الغندور يفتح النار على من يطالب بضربة جزاء للأهلي أمام بيراميدز أمس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح هيونداي كونا 2021 hyundai kona فيس ليفت في السعودية.. اعرف سعرها ومواصفاتها .. صور

تشييع جنازة والد تامر شلتوت من مسجد الشرطة بـ 6 أكتوبر.. صور

أبرزها نزيف اللثة.. أهم 6 أعراض لنقص فيتامين C بالجسم