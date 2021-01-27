وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يجري أول اتصال منذ توليه منصبه

أجرى وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، أول اتصال هاتفي منذ توليه منصبه في إدارة الرئيس جو بايدن.





وأجرى "بلينكن"، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره البريطاني "دومينيك راب"، ورحب الأخير بالتزام واشنطن بالتصدي لتغير المناخ، وإعادة التعامل مع منظمة الصحة العالمية.





وبحث الوزيران الملف الإيراني، وشددا على ضرورة التصدي للسلوك الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة.





وكان "بلينكن"، تعهد في خطابه الأول بالعودة إلى المحادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي.





كما تعهد بإعادة بناء العلاقات والتحالفات مع شركاء الولايات المتحدة الدوليين والقيادة العالمية بشأن قضايا مثل تغير المناخ وتآكل الديمقراطيات.



