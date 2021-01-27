خلال 24 ساعة.. لبنان تسجل 3906 إصابات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 3906 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ، ليرتفع إجمالي الإصابات داخل لبنان الي 289,660 حالة.
وسجلت الصحة اللبنانية وفاة 76 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات الي 2553 حالة .
كما رصدت الوزارة اللبنانية تعافي 2428 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "ليصل إجمالي حالات الشفاء 170276 حالة.
كما تم إجراء 16611 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.