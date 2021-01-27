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أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. لبنان تسجل 3906 إصابات بفيروس كورونا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:02 م
إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية  عن تسجيل  3906 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ، ليرتفع إجمالي الإصابات داخل لبنان الي 289,660 حالة.

وسجلت الصحة اللبنانية وفاة 76 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات الي 2553 حالة .

كما رصدت الوزارة اللبنانية تعافي 2428 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "ليصل إجمالي  حالات الشفاء 170276 حالة.

كما تم إجراء 16611 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. 
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