خلال 24 ساعة.. لبنان تسجل 3906 إصابات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 3906 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ، ليرتفع إجمالي الإصابات داخل لبنان الي 289,660 حالة.





وسجلت الصحة اللبنانية وفاة 76 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات الي 2553 حالة .





كما رصدت الوزارة اللبنانية تعافي 2428 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "ليصل إجمالي حالات الشفاء 170276 حالة.



