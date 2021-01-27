ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

كنز الخضروات.. فوائد لا تعلمها عن القرنبيط

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:25 م
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
يعد القرنبيط من أكثر الخضروات اهمية لأنها تحتوي على كل ما قد يحتاج إليه جسم الانسان من فيتامينات ومعادن مثل فيتامين C، K, A, B6, E  والألياف الغذائية وحمض الفوليك والبوتاسيوم والسلينيوم، المغنيسيوم، الفوسفور  والكالسيوم بالإضافة إلى مجموعة من مضادات الأكسدة. 

وأوضحت الدكتورة سوسن غزال خبيرة تغذية ؛ عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أهم فوائد القرنبيط:

1- مقاومة السرطان
قد يكون أحد العلاجات الطبيعية للعديد من السرطانات كسرطان البروستات، الرئتين والقولون والكبد والكليتين والأمعاء. 

2- التخلص من السموم
يساعد على تنقية الدم الامر الذي يساعد بدوره على الحيلولة دون ظهور الدمامل الناتجة عن السموم والسعال والطفح الجلدي والنقرس والتهاب المفاصل والروماتيزم وحصوات الكلية والأمراض الجلدية مثل الإكزيما وتصلب الجلد

3- منظف طبيعي للبشرة
يساعد على بقاء البشرة متوهجة والحفاظ على شبابها والحماية من أضرار أشعة الشمس .

4- علاج اضطرابات المعدة
يساعد على التخلص من الحموضة وتسهيل عملية الهضم وامتصاص المواد الغذائية وتهدئة المعدة والحد من الالتهابات وعلاج الإمساك 

5- الوقاية من أمراض القلب
يعمل على تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم. وتنظيم ضغط الدم والحفاظ على القلب 

6- العناية بصحة العين
يحمي العين من الضمور البقعي وإعتام عدسة العين .

7- تقوية الجهاز المناعي
يعمل على تقوية المناعة وحماية الجسم من العديد من الالتهابات .

8- صحة العظام
مفيد جدًا لصحة الجسم و خصوصًا الأطفال للحصول على عظام أقوى وعلاج هشاشة العظام عند الكبار في السن وضعف العظام والأسنان.

قد يكون لتناول القرنبيط آثار جانبية غير مرغوب بها، خاصة عند تناوله بإفراط، مثل:

لتجنب النفخة والغازات التي قد يسببها القرنبيط، لذا ينصح بزيادة الكمية التي تتناولها منه بالتدريج كي يعتاد جهازك الهضمي عليها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أضرار خلط الثوم مع العسل

فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟

خلال مواسم البرد والإنفلونزا.. كوب من هذا المشروب يرفع مناعتك

فوائد غير متوقعة لسلطة الجزر بالزبادي

طريقة عمل المهلبية بعصير البرتقال والجزر

مكونان من مطبخك.. تخلصي من سموم الجسم وافقدي وزنك

ترشيحاتنا

سقوط أمطار وشديد البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس

٤٠ فيديو إباحي لزوجته .. زوج يطالب بتحليل DNA لإثبات نسب طفله

رئيس صحة البرلمان يزف بشرى عن موعد انتهاء كورونا من العالم

إعلان هام من الصحة العالمية بشأن لقاحي الصين سينوفاك وسينوفارم

خاص.. أيمن حفني ينضم للزمالك لمدة 6 أشهر

بيان عاجل من الأهلي.. النادي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق في 3 أزمات تحكيمية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لإطالة العمر وتقليل الشيخوخة.. 16 فائدة لتناول عصير الرمان

باستخدام الثلج وجل الصبار.. علاج تقرحات الفم في المنزل بـ 6 طرق

بمقابض أبواب خفية.. شاهد سيارة DS3 الجديدة لأول مرة في مصر بالأسعار والمواصفات | فيديو