كنز الخضروات.. فوائد لا تعلمها عن القرنبيط

يعد القرنبيط من أكثر الخضروات اهمية لأنها تحتوي على كل ما قد يحتاج إليه جسم الانسان من فيتامينات ومعادن مثل فيتامين C، K, A, B6, E والألياف الغذائية وحمض الفوليك والبوتاسيوم والسلينيوم، المغنيسيوم، الفوسفور والكالسيوم بالإضافة إلى مجموعة من مضادات الأكسدة.





وأوضحت الدكتورة سوسن غزال خبيرة تغذية ؛ عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أهم فوائد القرنبيط:





1- مقاومة السرطان

قد يكون أحد العلاجات الطبيعية للعديد من السرطانات كسرطان البروستات، الرئتين والقولون والكبد والكليتين والأمعاء.





2- التخلص من السموم

يساعد على تنقية الدم الامر الذي يساعد بدوره على الحيلولة دون ظهور الدمامل الناتجة عن السموم والسعال والطفح الجلدي والنقرس والتهاب المفاصل والروماتيزم وحصوات الكلية والأمراض الجلدية مثل الإكزيما وتصلب الجلد





3- منظف طبيعي للبشرة

يساعد على بقاء البشرة متوهجة والحفاظ على شبابها والحماية من أضرار أشعة الشمس .





4- علاج اضطرابات المعدة

يساعد على التخلص من الحموضة وتسهيل عملية الهضم وامتصاص المواد الغذائية وتهدئة المعدة والحد من الالتهابات وعلاج الإمساك





5- الوقاية من أمراض القلب

يعمل على تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم. وتنظيم ضغط الدم والحفاظ على القلب





6- العناية بصحة العين

يحمي العين من الضمور البقعي وإعتام عدسة العين .





7- تقوية الجهاز المناعي

يعمل على تقوية المناعة وحماية الجسم من العديد من الالتهابات .





8- صحة العظام

مفيد جدًا لصحة الجسم و خصوصًا الأطفال للحصول على عظام أقوى وعلاج هشاشة العظام عند الكبار في السن وضعف العظام والأسنان.





قد يكون لتناول القرنبيط آثار جانبية غير مرغوب بها، خاصة عند تناوله بإفراط، مثل:



