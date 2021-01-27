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أخبار العالم

ضمت رجال أعمال ومصرفيين وضابط شرطة.. السعودية تعلن عن قضية فساد مالي بقيمة 11 مليار ريال

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:29 م
السعودية
السعودية
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محمود نوفل
 
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية و بالتعاون مع البنك المركزي السعودي عن فتح تحقيق في تورط عدد من موظفي البنوك في تلقي رشاوى من تشكيل عصابي مكون من مجموعة مقيمين ورجال أعمال، مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة. 

وذكرت الهيئة السعودية أنه وبإجراء التحريات الميدانية وتحليل الحسابات البنكية للكيانات التجارية وربطها بالواردات الجمركية، اتضح أن المبالغ النقدية مجهولة المصدر المودعة بحسابات تلك الكيانات التجارية بلغت  أحد عشر مليارا وخمسمائة وتسعين مليون ومائتان وتسعة آلاف ومائة وتسعة وستین ریال تم تحويلها إلى خارج المملكة. 

وقالت الهيئة : وعليه فقد تم القبض على (ه) مقيمين أثناء
توجههم لأحد البنوك لإيداع مبلغ  تسعة ملايين وسبعمائة وأربعة وثمانين ألفا ومئتان وثمانية وستین ریال نقد كان بحوزتهم. 

كما تم القبض على رجل أعمال  ، و(۱۲) موظف بنك، وضابط صف بشرطة إحدى المناطق، و(ه) مواطنين، و(۲) مقيمين. 

وأشارت الهيئة الي قيام أحد رجال الأعمال بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية باسمه واسم زوجته وابنه وفتح
حسابات بنكية، وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري يحصل عليه رجل الأعمال، حيث يتم استخدام الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل حصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية. 

كما قام رجل الأعمال بدفع مبلغ (۳۰۰,۰۰۰) ثلاثمائة ألف ريال، لضابط صف بشرطة إحدى المناطق مقابل تعطيل قضيته المتعلقة بالاشتباه بتعاملاته المالية والمنظورة لدى شرطة المنطقة، ودفع مبلغ (4,۰۰۰,۰۰۰) أربعة ملايين ريال لمواطنين (وسطاء) مقابل سعيهم لتعطيل ذات القضية لدى النيابة العامة.

ولفتت الهيئة الي  قیام احد رجال  الأعمال بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية وفتح حسابات بنكية وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري يتحصلون عليه، حيث يتم استخدام الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل حصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية.

ولمحت أيضا الي قيام "مدير فرع أحد البنوك" بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية وفتح حسابات بنكية وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري يحصل عليه، حيث يتم استخدام الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل حصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية.

كما كشفت التحقيقات عن قيام أحد رجال الأعمال باستقدام وافد وتمكينه من العمل الحر داخل المملكة مقابل حصوله على مبلغ شهري.

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