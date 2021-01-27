أحمد موسى لـ لاعبي منتخب كرة اليد: شكرا رجالة مصر

قدم الإعلامي أحمد موسى، الشكر إلى لاعبي منتخب مصر لكرة اليد بعد الأداء المشرف في بطولة كأس العالم لكرة اليد، وبعد الخسارة من منتخب الدنمارك.





وقال أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد" مساء اليوم، الأربعاء، "أشكر منتخبنا الوطني ورجالة مصر، وشكرا على هذا الأداء وهذه الروح، ومصر من الثمانية الكبار على مستوى العالم".





وأضاف مقدم برنامج "على مسئوليتي"، "شكرا لأولادنا أحمد الأحمد نادرا ما يضيع ضربة جزاء، ومنتخب مصر كان ندا قويا في مباراة الدنمارك".





وحقق منتخب مصر أداء قويا خلال بطولة كأس العالم لكرة اليد والمقامة على أرض مصر.