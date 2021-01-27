بايدن يعلن قيادة العالم لمواجهة التغير المناخي

أعلن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، اليوم الأربعاء، عن توقيع أمر تنفيذي لمواجهة تهديد التغير المناخي.





وقال بايدن: " سنقود جهود العالم في مواجهة التغير المناخي ولكن أمريكا لا يمكنها القيام بذلك بمفردها".





وأضاف: "العمل على حماية المناخ سيوفر أيضا وظائف جديدة برواتب عالية، ونحتاج مهندسين وعمالا لبلورة برامجنا بشأن الطاقة النظيفة".





وتابع: "سنستثمر 90 مليار دولار في مجال الطاقة النظيفة، و برامجنا في مجال الطاقة النظيفة ليست أحلاما بل تحركات ملموسة".





كان البيت الأبيض، أعلن اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيوقع اليوم عددًا من القرارات التنفيذية المرتبطة بكارثة المناخ، وتشمل توجيهات لوزارة الداخلية لوقف تراخيص التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في الأراضي أو المياه البحرية.





وبحسب شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، فإن الأمر التنفيذي يوجه وزارة الداخلية بإطلاق مراجعة دقيقة للبرامج المتعلقة بتطوير الوقود الأحفوري، وتحديد الخطوات لمضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة من الرياح بحلول عام 2013.





وسيفي بايدن بقرار وقف تراخيص التنقيب بوعده الذي قطعه خلال حملته الانتخابية، حيث تعهد بايدن بالنظر في الظروف المناخية التي تشهدها البلاد، ليمثل بذلك خروجًا حادًا عن النهج الذي اتبعه الرئيس السابق، دونالد ترامب، الذي شجع على إنتاج الوقود الأحفوري وتوسيع عمليات التنقيب عن النفط والغاز في الأراضي الفيدرالية.





وكان الرئيس الأمريكي أعلن عودة الولايات المتحدة، إلى اتفاقية باريس للمناخ، منذ اليوم الأول من توليه السلطة، وذلك بعد أن أعلن ترامب خروجه من الاتفاقية، بزعم أنها تفوت الكثير من فرص العمل على الأمريكيين.