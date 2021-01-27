الأولمبية تشكر منتخب اليد على الأداء البطولي في مونديال اليد رغم الخروج أمام الدنمارك

وجّه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، الشكر للاعبي المنتخب الأول لكرة اليد على الأداء المشرف والبطولي في مونديال العالم لكرة اليد المقام في مصر رغم وداع البطولة من دور الثمانية بعد الخسارة من منتخب الدنمارك حامل لقب المونديال بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 35-35 .
أشاد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بأداء منتخب مصر لكرة اليد الذي كان ندًا قويًا لمنتخب الدنمارك ونجح في أن يصل باللقاء إلى ركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي واللجوء للوقت الإضافي الأول على شوطين ثم الوقت الإضافي الثاني على شوطين في أداء عكس إرادة منتخب مصر لكرة اليد وتصميم اللاعبين على تحقيق انجاز للرياضة المصرية.
وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، أن منتخب كرة اليد شرف الرياضة المصرية وقدم أداء مميزا ونجح أن يكون بين الثمانية الكبار في عالم كرة اليد في العالم ، ورغم الخسارة من الدنمارك إلا أن الفريق قدم أداء مميزا وبطوليا خلال اللقاء وهو ما كسب إحترام العالم بهذا الأداء.
ويوجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، الشكر للمهندس هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد ومجلس إدارة اللاتحاد على هذا الأداء المشرف والمجهود الكبير الذي بذل حتى نصل إلى هذا المستوى مع كبار اللعبة ، والذي يؤكد أن هذا المنتخب قوي وسيكون قادر على المنافسة على ميدالية في أولمبياد طوكيو 2021.
وتمنى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية التوفيق لمنتخب كرة اليد فيما هو قادم وأن تحقق الرياضة المصرية نجاحات في جميع البطولات التي تشارك فيها في ظل الإمكانيات الكبيرة التي توفرها الدولة المصرية والتي كانت السبب الرئيسي في تنظيم رائع لمونديال العالم وتحدي كل الظروف العالمية من أجل إنجاح المونديال وتنظيم أفضل مونديال لكرة اليد في تاريخ البطولة.