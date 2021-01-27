الأولمبية تشكر منتخب اليد على الأداء البطولي في مونديال اليد رغم الخروج أمام الدنمارك

وجّه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، الشكر للاعبي المنتخب الأول لكرة اليد على الأداء المشرف والبطولي في مونديال العالم لكرة اليد المقام في مصر رغم وداع البطولة من دور الثمانية بعد الخسارة من منتخب الدنمارك حامل لقب المونديال بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 35-35 .





أشاد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بأداء منتخب مصر لكرة اليد الذي كان ندًا قويًا لمنتخب الدنمارك ونجح في أن يصل باللقاء إلى ركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي واللجوء للوقت الإضافي الأول على شوطين ثم الوقت الإضافي الثاني على شوطين في أداء عكس إرادة منتخب مصر لكرة اليد وتصميم اللاعبين على تحقيق انجاز للرياضة المصرية.





وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، أن منتخب كرة اليد شرف الرياضة المصرية وقدم أداء مميزا ونجح أن يكون بين الثمانية الكبار في عالم كرة اليد في العالم ، ورغم الخسارة من الدنمارك إلا أن الفريق قدم أداء مميزا وبطوليا خلال اللقاء وهو ما كسب إحترام العالم بهذا الأداء.





ويوجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، الشكر للمهندس هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد ومجلس إدارة اللاتحاد على هذا الأداء المشرف والمجهود الكبير الذي بذل حتى نصل إلى هذا المستوى مع كبار اللعبة ، والذي يؤكد أن هذا المنتخب قوي وسيكون قادر على المنافسة على ميدالية في أولمبياد طوكيو 2021.





وتمنى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية التوفيق لمنتخب كرة اليد فيما هو قادم وأن تحقق الرياضة المصرية نجاحات في جميع البطولات التي تشارك فيها في ظل الإمكانيات الكبيرة التي توفرها الدولة المصرية والتي كانت السبب الرئيسي في تنظيم رائع لمونديال العالم وتحدي كل الظروف العالمية من أجل إنجاح المونديال وتنظيم أفضل مونديال لكرة اليد في تاريخ البطولة.