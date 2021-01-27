كسبتم احترام العالم.. رئيس الوزراء يشكر منتخب اليد على الأداء الرجولي

بعث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتحية تقدير واحترام، لمنتخبنا الوطني لكرة اليد الرجال، على أدائهم الرجولي في مباراة دور الثمانية أمام منتخب الدنمارك.





وقال رئيس الوزراء "كسبتم احترام العالم أمام الفريق الأقوى عالميا، وكنتم ندا قويا حتى آخر لحظات المباراة، عبر أداء قوى، واحترافى، رغم الخسارة، متمنيا لهم التوفيق مستقبلا".





وكان حقق منتخب الدنمارك الفوز على نظيره المصري بضربات الترجيح في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأربعاء على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدور الربع النهائي لبطولة كأس العالم المقامة في مصر.





واحتكمت المباراة للوقت الإضافي بعد نهاية الوقت الأصلي بنتيجة 25-25 قبل أن يتم اللجوء لشوطين إضافيين مجددا والتعادل يحكم المباراة في النهاية لنلجأ إلى رميات الجزاء والتي فاز بها الدنمارك.



