المغرب تعلن انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا

أعلن الديوان الملكي المغربي، اليوم الأربعاء، إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وقالت الوكالة المغربية الرسمية إنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، فإن حملة التلقيح ستكون مجانية لجميع المواطنين.





وأضافت: "ستتم هذه الحملة بطريقة تدريجية، وسيستفيد منها جميع المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 17 وأزيد من 75 سنة".





وتابعت: "وهو ما سيمكن من تحقيق المستويات المنشودة من التحصين الجماعي وحماية المواطنين من هذه الجائحة".





فيما تقرر إطلاق العاهل المغربي الملك محمد السادس، بنفسه، رسميا غدا الخميس الموافق 28 يناير 2021.



