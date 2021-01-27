بيغيروا منهم.. 3 طالبات يدسنّ السم في الجاتوه ويقتلن صديقتهن ويصبن 5 بالإسكندرية

نجح قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم في ضبط 3 طالبات قمن بدس مادة سامه فى الحلوى لصديقاتهن مما تسبب فى وفاة احداهن واصابة 5 أخريات بالتسمم.





وتبلغ لقسم ثان العامرية من أحد المستشفيات بإصابة ست طالبات "جميعهن سن 14 سنه" بتسمم غذائي وما قررنه بحدوث إصابتهن عقب تناولهن حلوى "جاتوه" ووفاة إحداهن متأثرة بإصابتها.









وتوصلت تحريات مفتشي قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الإسكندرية إلى وجود شبهة جنائية بالواقعة وأن وراء ارتكابها 3 طالبات جميعهن 15 سنه مقيمات بدائرة القسم.





وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهن بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهن , وبمواجهتهن بما توصلت إليه التحريات أقررن بها واعترفن تفصيليًا بارتكابهن الواقعة.







