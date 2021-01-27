لامس مناطق العفة بأجسادهم.. نص بلاغ كشف جرائم الطبيب المتهم بالتحرش بالفنانين

تقدم حسن ابو العينين المحامي ببلاغ الي النائب العام في شهر يونيو الماضي وكيلا عن ٣ اشخاص بينهم الفنان عباس ابو الحسن ضد طبيب اسنان شهير بطبيب الفنانين لاتهامه بالتحرش بهم جنسيا، وحصل صدى البلد على نص البلاغ الذي امر النائب العام بالتحقيق فيه وكان سببا في كشف تفاصيل الواقعة.





وتضمن البلاغ تقدم حسن ابو العينين المحامي وكيلا عن:





"عباس أ"، يعمل سيناريست سينمائى وعضو نقابة المهن السينمائية.





2- "وائل أ"، ويعمل رئيس مجلس إدارة شركة سياحة.





3- "تميم ح"، مخرج إعلانات.





ضد





الدكتور "باسم س" طبيب أسنان





أتشرف بعرض الأتى:





-في غضون الفترة ما بين 32 يونيو 2020 إلى 25 يونيو 2020 وأثناء استخدام الشاكى الأول المصعد الخاص بأحد العقارات فى منطقة الدقى منصرفا بعد زيارته لأستاذة تاريخ فن إسلامى من الدور التاسع توقف المصعد بأحد الأدوار، وفوجئ بالدكتور "باسم س" يستقل المصعد، وفوجئ كلا منهما بالآخر، ونظر المشكو في حقه إليه بنظرة فاحشة وابتسامة متبلدة، ثم مد يده ممسكاَ بـ"منطقة حساسة" قائلاَ: "أنت لسه مش عايز ده أنا بتمناك"، فأزاح الشاكى الأول يده بقوة ودفعه من أمامه.





ونهره صائحاَ بغضب: "أنت لسه فيك الداء الوسخ ده، لسه محرمتش من آخر مرة"، حيث أنه قد سبق له وأن قام في أواخر الثمانينات بالتحرش بالشاكى الأول عن طريق التلصص على جسده العارى وامساكه بالعضو الذكرى الخاص به حال وجوده واستخدامه دوشّ الاستحمام بمنطقة الليدو في حجرة تغيير الملابس الخاصة بنادى الجزيرة، وقيامه بنهره وصفعه وقيامه بالهرب من امامه في ذلك الوقت.





واضاف في البلاغ ان المشكو في حقه قام بالتحرش بالشاكيين الثاني والثالث وحاول ملامسة منطقة حساسة من جسديهما.





وطالب ابو العينين في بلاغه باتخاذ الاجراءات القانونية وتحقيق الواقعة تحقيقا قضائيا حيث ان ما قام به المشكو في حقه يعد تحرشا جنسيا في حق الشاكيين جميعا.





وواجهت النيابة العامة، الطبيب المتحرش بالرجال ، بممارسة الشذوذ مع أحد زبائنه لمدة 3 سنوات ، داخل عيادة الأسنان الخاصة به في الدقي ، حيث تبين أنه كان يثبت كاميرات داخل عيادته ، وصور تلك الممارسات بالفيديو، وكان يستخدم تلك المقاطع في تهديد الشاب الذي كان يمارس معه الشذوذ ، حتى يستمر في ممارسة تلك الأفعال المشينة معه، وأن الشاب كان يرضخ لطلباته، وكان يحضر إليه كلما يتصل به على الفور، خوفا من تهديده له بأنه سينشر هذه المقاطع على حسابه بـفيسبوك، وأمرت النيابة بحبسه.





وكشفت تحقيقات النيابة أن الطبيب تحرش بـ4 أفراد، من بينهم ممثل ومغني، وشابان آخران، داخل عيادته في الدقي، وأن أحد المجني عليهم تجاوب معه ومارس معه الشذوذ على مدار عدة سنوات، وعندما تحدث أحدهم على «فيسبوك»، قدم الآخرون بلاغات إلى النائب العام ضده، وتبين من أقوال المجني عليهم أن المتهم كان يتحرش بهم في عيادته وقت مباشرة عمله.





وأجمع المجني عليهم على أن المتهم كان يتحرش بهم وقت قيامه بالكشف عليهم وفحص أسنانهم، وأن المتهم طلب منهم ممارسة الشذوذ معه، مبررًا ذلك بأنها طبيعة تخص بعض الأشخاص وأنه واحد منه، وعندما طلبوا منه البحث عن علاج من هذا المرض أخبرهم أن هذا ليس مرضًا مدعيًا أنه طبيعي.





وأوضح المحامي حسن أبو العينين، أن النيابة استمعت لأقوال المجني عليهم، وقررت إخلاء سبيلهم من سراي النيابة، وقررت ضبط وإحضار المتهم، بعد أن ثبت من الأدلة ضلوعه في هذا الاتهام بالأدلة، وبعد أن تطابقت تحريات المباحث مع أقوال المجني عليهم.



