بفستان لامع .. ريا أبي راشد تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة









لفتت ريا أبى راشد الأنظار في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل أعلى الركبة وذا أكمام طويلة باللون النبيتي واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش الامع بالكامل مما كشف عن رشاقتها.





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وانتعلت ريا أبى راشد حذاء أنيقا ذا كعب عالي باللون الأسود، وتزينت بمجموعة من المجوهرات و الإكسسوارات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة.





أما من الناحية الجمالية، وضعت ريا أبى راشد مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون فستانها، وأعتمدت على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدل على كتفيها.



