تآكل العظام أبرزها ... معلومات لا تعرفها عن الورم النقوي المتعدد

قال الدكتور مصطفى صدّيقي، اختصاصي سرطانات الدم، أن يشهد العالم عدة تطورات فيما يخص علاجات سرطانات الدم ، و يعد الورم النقوي المتعدد هو ثاني أكثر سرطانات الدم شيوعًا من بين سرطانات الدم المختلفة، فإن الخلايا المسؤولة عن هذا السرطان موجودة لدى جميع الأشخاص لكن إذا ما شهدت أي تغيير بسبب عدة عواملعندها تصبح تشكّل خطر على حياتهم.





كشف مصطفى صدّيقي، عن أعراض الورم النقوي المتعدد ، والتي كان أبرزها تآكل العظام، مما يسبب الآلام بالعظام بالإضافة إلى مضاعفات أخرى مثل الفشل الكلوي.





واضاف اختصاصي سرطانات الدم، ان شهدت العشرين سنة الأخيرة تطوّر كبير لناحية أساليب وطرق العلاج إلا أن نسب الوفاة جرّاء هذا المرض لا زالت عالية، ولكن واحدة من أبرز النجاحات الطبية في العامين السابقين هي قدرة الطب والعلم على إيقاظ وتحفيز عمل الجهاز المناعي في سبيل مقاومة هذا المرض خاصةً وأن السرطان يؤثر سلبيًا على عمل الجهاز المناعي.





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وأفاد أن تتم عملية تحفيز الجهاز المناعي من خلال التالي...





-أجسام مضادة محددة: عادةً ما تعطى هذه الأجسام المضادة في العروق أو تحت الجلد وتعمل وكأنها صلة وصل بحيث تربط من طرف الخلايا السرطانية ومن طرف آخر جهاز المناعة، وبهذه الطريقة يتم تعريف الجهاز المناعي على الخلايا السرطانية ويصبح أسهل أن يقاومها والتخلّص منها، إن هذا النوع من العلاج لا يزال في طور الدراسة و من أبرز ما توصلت إليه هذه الدراسة هو أن هذا العلاج لاقى نسبة تجاوب عالية لدى المرضى الذين فقدوا الأمل من إيجاد علاج لمرض الورم النقوي المتعدد، مما زاد الأمل لدى الأطباء والمرضى بإيجاد علاج لهذا المرض.





-علاج الـ Car-T : إنها تقنية جديدة لعلاج الورم النقوي المتعدد، إنها أيضًا تعتمد على تقوية جهاز المناعي لمواجهة السرطان، إن هذا العلاج أصبح معتمد لمعالجة بعض السرطانات اللمفاوية واللوكيميا إلا أنه لم يوافق عليه بعد في علاج الورم النقوي المتعدد بعد، لكن من المتوقّع أن يأخذ الموافقة في غضون ستة أشهر.



