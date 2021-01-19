احذرى من أسباب سرطان الدم اللوكيميا

اللوكيميا هو سرطان يصيب الدم أو نخاع العظام.





ينتج نخاع العظم خلايا الدم ويمكن أن تتطور اللوكيميا بسبب مشكلة في إنتاج خلايا الدم.





عادة ما يؤثر على الكريات البيض ، أو خلايا الدم البيضاء من المرجح أن يصيب سرطان الدم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا ، ولكنه أيضًا أكثر أنواع السرطانات شيوعًا لمن تقل أعمارهم عن 15 عامًا.





يقدر المعهد الوطني للسرطان أن 61780 شخصًا سيشخصون بسرطان الدم في عام 2019.





ويتوقعون أيضًا أن يتسبب سرطان الدم في وفاة 22840 شخصًا في نفس العام.





يتطور سرطان الدم الحاد بسرعة ويتفاقم بسرعة ، لكن سرطان الدم المزمن يزداد سوءًا بمرور الوقت. هناك عدة أنواع مختلفة من سرطان الدم ، ويعتمد أفضل مسار للعلاج وفرصة الشخص في البقاء على قيد الحياة على النوع الذي يعاني منه في هذه المقالة ، نقدم لمحة عامة عن سرطان الدم وأسبابه .





الأسباب سرطان الدم

يعتمد علاج اللوكيميا على نوع الشخص.

يتطور سرطان الدم عندما يتلف الحمض النووي لخلايا الدم النامية ، وخاصة الخلايا البيضاء. هذا يتسبب في نمو خلايا الدم وانقسامها بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

تموت خلايا الدم السليمة وتحل محلها خلايا جديدة. تتطور هذه في نخاع العظام .

لا تموت خلايا الدم غير الطبيعية عند نقطة طبيعية في دورة حياتها. بدلًا من ذلك ، فإنها تتراكم وتحتل مساحة أكبر.

نظرًا لأن نخاع العظام ينتج المزيد من الخلايا السرطانية ، فإنها تبدأ في اكتظاظ الدم ، مما يمنع خلايا الدم البيضاء السليمة من النمو وتعمل بشكل طبيعي.

في النهاية ، يفوق عدد الخلايا السرطانية عدد الخلايا السليمة في الدم.





عوامل الخطر

هناك مجموعة من عوامل الخطر لسرطان الدم. بعض عوامل الخطر هذه لها روابط أكثر أهمية للإصابة باللوكيميا من غيرها:

الإشعاع المؤين الاصطناعي: يمكن أن يشمل ذلك تلقي العلاج الإشعاعي لسرطان سابق ، على الرغم من أن هذا عامل خطر أكثر أهمية لبعض الأنواع من غيرها.

فيروسات معينة: يرتبط فيروس T-lymphotropic البشري (HTLV-1) بسرطان الدم.

العلاج الكيميائي: الأشخاص الذين تلقوا علاجًا كيميائيًا لسرطان سابق لديهم فرصة أكبر للإصابة بسرطان الدم في وقت لاحق من الحياة.

التعرض للبنزين: هذا مذيب يستخدمه المصنعون في بعض مواد التنظيف الكيميائية وصبغات الشعر.

بعض الحالات الوراثية: الأطفال الذين يعانون من متلازمة داون لديهم نسخة ثالثة من الكروموسوم 21. وهذا يزيد من خطر الإصابة بسرطان الدم النخاعي الحاد أو سرطان الدم الليمفاوي الحاد إلى 2-3٪ ، وهي نسبة أعلى من الأطفال غير المصابين بهذه المتلازمة.

حالة وراثية أخرى مرتبطة بسرطان الدم هي متلازمة لي فراوميني. يؤدي هذا إلى تغيير جين TP53.

التاريخ العائلي: يمكن أن يؤدي وجود أشقاء مصابين بسرطان الدم إلى انخفاض خطر الإصابة بسرطان الدم ولكنه كبير. إذا كان لدى الشخص توأم متطابق مصاب بسرطان الدم ، فإن لديه فرصة واحدة من كل 5 للإصابة بالسرطان بأنفسهم.

المشاكل الموروثة في جهاز المناعة: تزيد بعض الأمراض المناعية الموروثة من خطر الإصابة بالعدوى الشديدة وسرطان الدم. وتشمل هذه:





ترنح وتوسع الشعيرات

متلازمة بلوم

متلازمة شواشمان دياموند

متلازمة ويسكوت الدريش





تثبيط المناعة: قد يتطور سرطان الدم في مرحلة الطفولة بسبب التثبيط المتعمد لجهاز المناعة. قد يحدث هذا بعد زراعة الأعضاء عندما يتناول الطفل الأدوية لمنع جسمه من رفض العضو.





تحتاج العديد من عوامل الخطر إلى مزيد من الدراسات لتأكيد ارتباطها بسرطان الدم ، مثل:





التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية

التعرض لمواد كيميائية معينة في مكان العمل ، مثل البنزين والديزل والمبيدات

التدخين

باستخدام صبغات الشعر



