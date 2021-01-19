أعراض سرطان الدم اللوكيميا أحذري أن تتجاهليها

انتشر فى الآونة الأخيرة معاناة الكثير من الأطفال والكبار من مرض سرطان الدم اللوكيميا ،ويظهر عليهم الكثير من الأعراض التي تكون بمثابة إنذار ولكن البعض يتجاهلها ،لذلك كشف موقع medicalnewstoday عن أعراض سرطان الدم .









أعراض سرطان الدم اللوكيميا ما يلي:





ضعف تخثر الدم: يمكن أن يتسبب ذلك في إصابة الشخص بكدمات أو نزيف بسهولة والشفاء ببطء. قد يصابون أيضًا بالنِبرات ، وهي بقع حمراء وأرجوانية صغيرة على الجسم. هذه تشير إلى أن الدم لا يتخثر بشكل صحيح.





تتطور النمش عندما تزاحم خلايا الدم البيضاء غير الناضجة الصفائح الدموية ، والتي تعتبر ضرورية لتخثر الدم.





عدوى متكررة: خلايا الدم البيضاء ضرورية لمواجهة العدوى. إذا كانت خلايا الدم البيضاء لا تعمل بشكل صحيح ، فقد يصاب الشخص بعدوى متكررة. قد يهاجم جهاز المناعة خلايا الجسم.





فقر الدم: مع توفر عدد أقل من خلايا الدم الحمراء الفعالة ، قد يصاب الشخص بفقر الدم. هذا يعني أنه ليس لديهم ما يكفي من الهيموجلوبين في دمائهم. ينقل الهيموجلوبين الحديد حول الجسم. يمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى صعوبة أو صعوبة التنفس وشحوب الجلد.





قد تشمل الأعراض الأخرى:





غثيان

حمى

قشعريرة

تعرق ليلي

باعراض تشبه اعراض الانفلونزا

فقدان الوزن

آلام العظام

تعب



