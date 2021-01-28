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فن

شخصية شهرزاد.. سمية الخشاب تتحدث عن تفاصيل مشاركتها في "انت مين"

الخميس 28/يناير/2021 - 04:29 ص
رنا اشرف
نشرت الفنانة سمية الخشاب، فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من خلال خاصية الاستورى.

و ظهرت فى الفيديو و قد كانت قد كشفت عن هويتها فى البرنامج العالمي بصيغته العربية "The Masked Singer- إنت مين؟" على "MBC مصر". 

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وتقول " كانت تجربة كانت حلوة جدا و سعدت جدا بيها و توجه الشكر لقناة mbc مصر و كل فريق العمل و كل من ساهم فى نجاح البرنامج".

و تضيف متابعة انها سعدت بشخصية شهرزاد و شعرت من كثرت تعلقها بها بانها شخصية حقيقية و ان التجربة اسعدتها.

ويعرض برنامج "‪The Masked Singer‬- إنت مين؟" على "‪MBC‬ مصر"، كل أربعاء الساعة 8:30 مساءً.
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