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اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. 665 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

الخميس 28/يناير/2021 - 11:29 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي و الأملاك بدبي اليوم أكثر من 665 مليون درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 152 مبايعة بقيمة 320.83 مليون درهم منها 9 مبايعات لأراض بقيمة 63.48 مليون درهم و 143 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 257.35 مليون درهم.

و جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 44 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة معيصم الأول.


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و تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت مبايعتين بقيمة 7 ملايين درهم تلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها مبايعتين أيضا بقيمة 5 ملايبن درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها مبايعتين بقيمة 3 ملايين درهم .

و فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 33 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة أم الشيف وأخيرا مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة معيصم الأول.

و تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم تلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم.

و سجلت الرهون قيمة قدرها 252.4 مليون درهم منها 26 رهن أراض بقيمة 157.02 مليون درهم و 78 رهن فلل وشقق بقيمة 95.38 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 100 مليون درهم وأخرى في منطقة ند الشبا الثالثة بقيمة 17 مليون درهم .

 أما الهبات فقد شهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 92.36 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 34 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 23 مليون درهم .

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