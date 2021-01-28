ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

المتهمون بقتل سائق القناطر: تخلصنا منه لسرقته ووضعنا له السم فى الأكل وأخفينا جثته فى الصحراء

الخميس 28/يناير/2021 - 09:37 ص
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى
" كنا عايزين فلوس علشان ظروف وفكرنا فى سرقته " بهذه الكلمات بدأ المتهمون باستدارج سائق تاكسي من مدينة القناطر بمحافظة القليوبية إلى محافظة الفيوم والتخلص منه بالقتل للاستيلاء على سيارة التاكسي الخاص به باعترافات حول جريمتهم.

وقال المتهمون أنهم خططوا لسرقة التاكسى من خلال معرفة أحدهم بالمجنى عليه حيث اتفق معه على أن يقله من القناطر الخيرية إلى قرية أبو السعود بمركز الفيوم بمحافظة الفيوم خاصة أنه مسن ويسهل قتله والاستيلاء على التاكسي وبيعه للحصول على أموال.

وتابع : بالفعل تم استدراج المجني عليه وطلبوا منه توصيلهم من القاهرة إلى الفيوم وطلبوا منه المبيت معهم بشقة أحدهم بمدينة الفيوم لتأخر الوقت ووجود شبورة مائية تعوق طريقه وخلال نومه معهم حاولوا قتله بسكين إلا إنهم لم يتمكنوا من قتله
وأشار المتهمون في التحقيقات في الصباح قمنا بشراء سم لحمار مسعور من صيدلية بيطرية، ووضعناه له بالطعام، خلال تناول الفطار، وعندما تأكدنا من موته حملناه، داخل جوال وقمنا بدفنة بصحراء الفيوم، وبعنا التاكسي الخاص به بمبلغ 4 آلاف جنيه تقاسمناها بيينا.

من ناحية أخرى أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات مع سرعة إتمام التحريات بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمحافظة الفيوم بشأن الواقعة واستخراج جثة المجنى عليه لتشريحها والتصريح بدفنها عقب ذلك.

كان اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من العميد محمد غيث مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد ورود بلاغ بتغيب سائق تاكسى خلال قيامه بتوصيل أحد الاشخاص لمحافظة الفيوم ولم يظهر منذ حينها.

وبالفحص ومراجعة الكاميرات أمكن تحديد المتهمين وتم عمل الأكمنة اللازمة وتم ضبطهم وهم " محمد س ش "، 21 سنة عاطل، و"دسوقى إ خ " 23 سنة عاطل، و" إبراهيم م إ "30 سنة عاطل، وآخر وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة مؤكدين أنهم استدرجوا الضحية من القناطر الخيرية على خلفية معرفة أحدهم به والذي اتصل به وطلب منه توصيله للفيوم وهناك قاموا بقتله بالسم ودفنه في الصحراء، وأرشدوا عن مكان الجثة تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل طالب الرحاب

تاكسي إسكندرية .. 29 شابا ينقلون مرضى السرطان للمستشفيات بالمجان

محاكمة المتهمين بقتل طالب الرحاب

المتهمون بقتل سائق توك توك قليوب: مكنش قصدنا نموته وكنا عايزين نسرقه

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. قناة الأهلي تهاجم الجبلاية بسبب التحكيم.. تجميد مصطفى محمد.. رضا عبد العال: أنا أفضل مدرب في مصر

رابح ماجر لـ صدى البلد: الأهلي يمتلك لاعبين كبار.. والفوز على بايرن ميونخ ليس مستحيلا

اتحاد الكرة يعلن دعم هاني أبوريدة في انتخابات الفيفا

وقع في شر أعماله.. لص يتلقى عقابا فوريا بعد محاولة سرقة راكب كفيف في قطار

عبقري الجيزة.. اخترع جهازا لتحويل مياه الصرف الصحي إلى غاز الهيدروجين.. شاهد

بعد سقوط جرحى.. توقف الاشتباكات بين قوات السراج في العاصمة الليبية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وقع في شر أعماله.. لص يتلقى عقابا فوريا بعد محاولة سرقة راكب كفيف في قطار

الوقاية من مشاكل الجهاز التنفسي.. ماذا يحدث للجسم عند تناول السمان؟

عنفه والده لخروجه بدون إذن.. مراهق يقتل 6 من عائلته رميا بالرصاص