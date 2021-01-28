المتهمون بقتل سائق القناطر: تخلصنا منه لسرقته ووضعنا له السم فى الأكل وأخفينا جثته فى الصحراء

" كنا عايزين فلوس علشان ظروف وفكرنا فى سرقته " بهذه الكلمات بدأ المتهمون باستدارج سائق تاكسي من مدينة القناطر بمحافظة القليوبية إلى محافظة الفيوم والتخلص منه بالقتل للاستيلاء على سيارة التاكسي الخاص به باعترافات حول جريمتهم.





وقال المتهمون أنهم خططوا لسرقة التاكسى من خلال معرفة أحدهم بالمجنى عليه حيث اتفق معه على أن يقله من القناطر الخيرية إلى قرية أبو السعود بمركز الفيوم بمحافظة الفيوم خاصة أنه مسن ويسهل قتله والاستيلاء على التاكسي وبيعه للحصول على أموال.





وتابع : بالفعل تم استدراج المجني عليه وطلبوا منه توصيلهم من القاهرة إلى الفيوم وطلبوا منه المبيت معهم بشقة أحدهم بمدينة الفيوم لتأخر الوقت ووجود شبورة مائية تعوق طريقه وخلال نومه معهم حاولوا قتله بسكين إلا إنهم لم يتمكنوا من قتله

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وأشار المتهمون في التحقيقات في الصباح قمنا بشراء سم لحمار مسعور من صيدلية بيطرية، ووضعناه له بالطعام، خلال تناول الفطار، وعندما تأكدنا من موته حملناه، داخل جوال وقمنا بدفنة بصحراء الفيوم، وبعنا التاكسي الخاص به بمبلغ 4 آلاف جنيه تقاسمناها بيينا.





من ناحية أخرى أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات مع سرعة إتمام التحريات بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمحافظة الفيوم بشأن الواقعة واستخراج جثة المجنى عليه لتشريحها والتصريح بدفنها عقب ذلك.





كان اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من العميد محمد غيث مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد ورود بلاغ بتغيب سائق تاكسى خلال قيامه بتوصيل أحد الاشخاص لمحافظة الفيوم ولم يظهر منذ حينها.





وبالفحص ومراجعة الكاميرات أمكن تحديد المتهمين وتم عمل الأكمنة اللازمة وتم ضبطهم وهم " محمد س ش "، 21 سنة عاطل، و"دسوقى إ خ " 23 سنة عاطل، و" إبراهيم م إ "30 سنة عاطل، وآخر وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة مؤكدين أنهم استدرجوا الضحية من القناطر الخيرية على خلفية معرفة أحدهم به والذي اتصل به وطلب منه توصيله للفيوم وهناك قاموا بقتله بالسم ودفنه في الصحراء، وأرشدوا عن مكان الجثة تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.