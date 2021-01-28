الضرائب: منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة تسهم في رفع كفاءة الفحص والتحصيل

أكد "رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة تسهم في رفع كفاءة الفحص والتحصيل الضريبي، وتوفير الوقت والجهد وحفظًا لصحة الممولين والعاملين بالمصلحة، حيث إن تلك المنظومة الإلكترونية تهدف إلى مواكبة النظم العالمية، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة بمعاملات البيع والشراء على مستوى الدولة؛ بما يسهم في التحقق من صحة البيانات الواردة بالإقرارات الضريبية.





وأوضح "عبد القادر" أن كل الممولين سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتباريين ملتزمون بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا، طبقًا لنص المادة (٣٢) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020.





وقال "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إن المصلحة قامت بكل الاستعدادات اللازمة لنجاح موسم الإقرارات الضريبية لعام 2020/2021، حيث تقوم المصلحة بعقد سلسلة ندوات توعية ضريبية عن كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كما تقوم بإعداد ونشر فيديوهات التوعية عبر قناة مصلحة الضرائب المصرية على اليوتيوب، مضيفًا إلى أن المصلحة تقدم كل التيسيرات للممولين خلال موسم تقديم الإقرارات من خلال مركز الاتصال المتكامل التابع للمصلحة الذي يقوم باستقبال جميع الاستفسارات الخاصة بخطوات تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا من خلال الاتصال بالخط الساخن (16395)، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]













وأشار "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إلى أن الممولين بمراكز كبار الممولين ومتوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة يقومون بتقديم إقراراتهم الضريبية على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة اعتبارًا من أول يناير 2021، وذلك على الموقع الإلكتروني www.eta.gov.eg





وأضاف أن ذلك مع استمرار باقى الممولين بباقى مأموريات الجمهورية بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا على الموقع الإلكتروني للمصلحة الحالي على www.incometax.gov.eg .





وناشد "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" جميع الممولين بسرعة التسجيل بموقع الخدمات الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية حتى لا يحدث تزاحم وضغط كبير على الموقع في نهاية الموسم مما قد يؤثر سلبا على جودة وكفاءة خدمة تقديم الإقرارات إلكترونيًا.







وتتلقى مصلحة الضرائب المصرية تتلقى الإقرارات الضريبية عن عام 2020، اعتبارا من أول يناير حتي 31 مارس 2021 للأشخاص الطبيعيين إلكترونيًا، كما تتلقى إقرارات الأشخاص الاعتبارية ممثلة في (شركات الأموال وشركات الأشخاص) اعتبارا من أول يناير وحتى قبل أول مايو 2021 أو خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة إلكترونيًا.