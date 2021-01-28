خروج وتعافي 32 حالات من كورونا فى الأقصر

أعلن الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الأقصر بخروج ٣٢ حالات تعافى وشفاء من فيروس كورونا وأصبح إجمالي حالات الشفاء والخروج إلى ١٣٢ حالة منذ بداية موجة كورونا الثانية.





وأكد خلف أن المستشفى تقوم باجراء عملية فرز المصابين والتي تظهر عليهم الأعراض في غرفة خاصة للعزل وبعد عمل التحاليل والأشعة يتم نقله إلى قسم العزل من خلال ممر مخصص لحالات العزل وأن جميع حالات العناية المركزة المصابة بفيروس كورونا يتم متابعتهم من خلال افضل اطباء عنايه مركزة بقيادة الدكتور منتصر عبد الفتاح استاذ طب جامعة اسيوط وهو مشرف فني على عنايات العزل بمحافظة الأقصر





وقدم الدكتور خلف عمر الشكر للمستشار مصطفي الهم محافظ الأقصر والدكتور طاهر ايوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر والدكتورة إلهام أحمد وكيل مديرية الشئون الصحية والدكتور بكري عبد الستار منسق عام مستشفيات العزل بمحافظة الأقصر على ما يقدموه من دعم للمستشفى وللطاقم الطبي.



