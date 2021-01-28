مفاجأة على ملابسها.. تفاصيل محاولة اغتصاب فنانة داخل شقتها بالجيزة

تجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحرياتها فى واقعة تعرض ممثلة لمحاولة اغتصاب على يد أشخاص داخل إحدى المدن السكنية بمنطقة حدائق أكتوبر.





الواقعة بدأت بسماع أفراد أمن المدينة السكنية لأصوات صرخات سيدة وبالانتقال إلى مصدر الصوت تبين وجود المجنى عليها داخل شقتها فى حالة إعياء، فقاموا بتحرير بلاغ بالواقعة.





وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية، التى أجريت بإشراف اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المجنى عليها تعرضت للاغتصاب على يد 3 أشخاص وسرقة محتويات وأموال من شقتها.





وبتكثيف الجهود ومراجعة كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الجريمة توصلت أجهزة الأمن برئاسة اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية لهوية المتهمين، وتم إجراء الأكمنة اللازمة لهم وضبطهم.





وشرحت التحريات أن الواقعة بدأت بقيام 3 أشخاص بالدلوف إلى شقة المجنى عليها منتحلين صفة عمال فى شركة الغاز، وعقب دخولهم قاموا بتقييدها وحاولوا تجريدها من ملابسها والتعدى عليها جنسيا الا أنها قاومتهم، فقاموا بسرقة مصوغاتها الذهبية ومبلغ مالي وفروا هاربين.





وعقب ضبط المتهمين تبين أنهم سمسار سيارات وأقاربه، كانت المجنى عليها قد سبق لها وأن تعاملت معهم فى عقود سيارة، وأنهم علموا بأنها ميسورة الحال فخططوا لسرقتها.





واعترف المتهمين بارتكابهم الواقعة، ودخولهم لشقة المجنى عليها منتحلين صفة عمال شركة الغاز، ومحاولة اغتصابها وسرقتها.





وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمسرح الجريمة وكذلك ملابس المجنى عليها التى كانت ترتديها والتى تحتوى على السائل المنوى لأحدهم.



