وزن الرغيف وتذاكر الطيران.. 18 مشكلة أحرجت الحكومة أمام البرلمان

بداية قوية فاجأ بها مجلس نواب 2021 باستدعاء الحكومة بسبب أوجه القصور في برنامجها وما تبعه من سلسلة استدعاء للوزراء ومناقشتهم في العديد من الملفات والمشاكل التي تؤرق المواطنين، والمطالبة بوضع خطة ورؤية لمعالجة الخلل والقصور، وقد تنوعت الملفات والازمات التي طرحها النواب على الوزراء بداية من رغيف الخبز والتصالح في مخالفات البناء حتى غياب دور الثقافة ، والعجز على مخاطبة الإعلام الدولي.





وفيما يلي نستعرض أبرز المشاكل التي كانت مثار هجوم وتساؤلات النواب للوزراء ، والأزمات التي اعتبرها البعض بمثابة المسمار الأخير في نعش بعض الوزراء الي قد يطيح بهم في التعديل الوزراي القادم...





وزارة التنمية المحلية





١ مشكلة قانون التصالح في مخالفات البناء





لم تكن مشكلة التصالح في مخالفات البناء مؤرقة للمواطنين فقط، بل أنها كانت مثار هجوم النواب على وزير التنمية المحلية الذين عبروا عن استيائهم من عدم وضوح الرؤية وارتفاع سعر قيمة التصالح في العديد من المناطق، حيث وجه النائب رياض عبد الستار، سؤالا للواء محمود شعراوي، قائلا "من الجاني في قانون التصالح في مخالفات البناء هل السلطة التنفيذية أم المشرع؟، مضيفًا النائب أن النواب أكثر من يعانون في الشارع بسبب مشكلات قانون التصالح في مخالفات البناء.





وقال النائب إيهاب منصور، إن قانون التصالح في مخالفات البناء على سبيل المثال أهدر على الدولة ما لا يقل عن 150 مليار جنيه حائرة بين مراكز الأحياء والمدن بسبب فساد بعض الموظفين، الذين جعلوا المواطن حائرا لا يعرف عنه شيء.





وزارة التموين





٢ مشكلة وزن رغيف الخبز





من أبرز المشاكل التي تناولها النواب بحضور وزير التموين، وشن النواب هجومًا شرسًا على بعض سياسات الوزارة المتبعة، وبدأت بالانتقاد الذي وجهه النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بشأن تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات إلى 90 جراما فقط.





وطالب النائب وزير التموين، بزيادة عدد الأرغفة المخصصة لكل فرد أو إعادة وزن الرغيف كما كان.





٣ وقف تظلمات الحذف من البطاقات التموينية





لعل هذه المشكلة أثارت حفيظة كثير من المواطنين بسبب تأثيرها الفعلي على طبقات المجتمع المصري وخاصة الفقيرة، وهو الأمر الذي لم يتغافل عنه النواب.





وأوضح النائب مصطفى سالم أن ثاني مشكلات التموين كانت وقف تظلمات الحذف من البطاقات التموينية منذ 2019، مشيرًا إلى أن الاستبعاد تم بسبب فاتورة الكهرباء، مع الأخذ في الاعتبار أن بيوت في القرى تعيش في منزل واحد ومشتركة بعداد واحد ومن ثم يرتفع الاستهلاك .





وأكد النائب، أن بعض حالات الاستبعاد من الدعم التمويني، غير منطقية أو غير حقيقية، مطالبا بإعادة فتح التظلمات، قائلا: الأسر تئن من عدم إضافة المواليد لبطاقات التموين، لاسيما وأن المقررات أصبحت لا تكفي، منتقدا في الوقت ذاته طول إجراءات فتح المخابز.





وزارة الاعلام





٤ غياب دور الوزارة





شن نواب البرلمان هجوما حادا على الوزير أسامة هيكل ، مطالبين بإلغاء وزارة الدولة للإعلام .





و أكد النائب تامر عبد القادر، وكيل لجنة الإعلام بالمجلس، أن الوزارة لم تقم بأي دور حقيقي حتى الآن، قائلا:لا داعي لوجود وزارة دولة للإعلام. مشيرا إلي أنه لا يوجد أي حل للمشكلات الخاصة بالإعلام حتى الآن، مؤكدا أن أسامة هيكل حين كان وزيرا للإعلام وهو يعلم الإشكاليات ولكنه لم يقدم أي حلول.





٥ مطالبة بإستقالة الوزير





ونظرا لغياب دور الوزارة كانت هناك مطالبات برلمانية بإستقالة الوزير من منصبه.





حيث طالبت النائبة أميرة العادلي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، باستقالة الوزير من منصبه، مشيرة إلى أن الوزارة لم تقدم أي نتائج على الأرض حتى الآن.





ورفض أشرف رشاد، زعيم الأغلبية النيابية، رد وزير الدولة الدولة للإعلام بشأن سلامة موقفه القانوني بشان استمراره كعضو مجلس ادارة منتدب للشركة المصرية لمدينة الانتاج الاعلامى.





واكد رشاد أن استمرار الوزير بمنصبه وزيرا لشئون الدولة للاعلام يمثل مخالفة لقانون الشركات (الفقرة الاخيرة بالمادة ٧٩ والتى تشترط على العضو المنتدب للشركات التفرغ).





وطالب رشاد الوزير برد المبالغ التي تقاضاها عن تلك الفترة التي شهدت الجمع بين منصبة كوزير الدولة للاعلام وكون عضو منتدب للشركة.





واتهم نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان، الوزير بأنه كان السبب في العداء بين الهيئات الإعلامية الثلاثة "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - الهيئة الوطنية للإعلام - الهيئة الوطنية للصحافة".، موجها اتهاما آخرا للوزيرٔ": انتجت "فيلم هو وسط البلد"، وتم شراء شقق في العجوزة علشان تكون الخلفية في التصوير نيلية.





وزارة قطاع لأعمال





٦ مشكلة الحديد والصلب





أثارت هذه المشكلة تحديدا غضب النواب وجاء بسببها أول إستجواب ببرلمان 2021، والذي تقدم به النائب مصطفى بكري، في دور الانعقاد الجاري ضد وزير قطاع الأعمال العام عن دوره ومسئوليته في قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان ومدى خطورة ذلك على السلم الاجتماعي والاقتصاد المصري.









وقال بكري في استجوابه إن الشركة تمتلك من الإمكانيات ما يضمن لها الاستمرارية اذا كانت هناك جدية فى الإصلاح والتطوير الآن وقرار تصفية الشركة جاء صادما وكأن هناك تعمدا لإفشال الشركة ثم تصفيتها وتشريد العاملين بها لتلحق بالشركة القومية للأسمنت المجاورة لها.









ولم يكتف بكري بالاستجواب بل شن هجوما حادا على وزير قطاع الأعمال، خلال الجلسة العامة، أمس الخميس، قائلا: "أنت محارب للقطاع العام كيف وأنت وزير تقول إن شركة الحديد والصلب لا تساوي 10 صاغ، وكيف تقول إن قطاع الأعمال العام لايساوي شيئا وتقييم إحدى الشركات وأرضها علي النيل أضاع علي الدولة 12 مليار





ووجه النائب مصطفى السلاب رسالة للوزير: "لا نريد أن نصحى يوم تاني نلاقي مصنع بيتصفى"، معلنًا رفضه أي تصفية لشركات القطاع العام.





وزارة الري





7 مشكلة غرامات الإرز





رأي نواب الشعب أنه يجب رفع غرامات الإرز تخفيفا عن الفلاح والذي عانى دائما علي مدار الفترات السابقة، وطالب النائب زكريا حسان، عضو مجلس النواب بمحافظة سوهاج، بتحمل الدولة نفقات المساقي لاسيما وأن الفلاح حاله لا يخفي عن أحد علي حد قوله.





وشدد النائب محمد بدراوي، علي ضروره أن تتولي الدوله بنفسها زمام ملف الري بالتنقيط وتمويله، مع تأكيده علي أهمية دعم الفلاح بقوله : الوزارت بتعاقب الفلاح مش بتساعده.





وزارة الزراعة





8 تدني اسعار الحاصلات





من أكبر المشاكل التي تواجه الفلاح وتكبده خسائر طائلة وطالب نواب البرلمان وضع خطة زراعية تعالج هذه الإشكالية.





وأكد النائب هشام الحصري أن هناك مشكلة رئيسية متعلقة بالخسائر التي يتعرض لها الفلاح بسبب تدني أسعار الحاصلات، موضحا: خسارة مزارعي البطاطس كبيرة بعد وصوله 70 قرش وتكلفته 3 جنيه، وأن تكلفة الفدان 50 ألف جنيه باع الفلاح انتاجه بـ 15 ألف.





وواصل الحصري خلال الجلسة العامة: بعض الفلاحين أطعموا البطاطس للمواشي كأعلاف، فماهي الأسباب وراء ذلك، وأن استمرار خسائر الفلاحين سينتج مشكلة كبرى، لافتا إلى أن الحكومة عليها أن تأخذ المحاصيل الاسترايتيجة من الفلاحين بسعر مناسب





وقالت النائبة مها شعبان، إن الفلاح المصري لا يشعر بوزارة الزراعة فى مصر نهائيا، موجهة سؤالا للسيد القصير وزير الزراعة: هل لديكم سياسة زراعية،؟ ، هل الوزارة جادة فى تقديم مدخلات انتاج بسعر عادل، وتأخذ منه المحاصيل بسعر منصف.





9 مشكلة القطن





وفيما يخص مشكلة القطن، قال النائب هشام الحصري: "كنا نزرع 2 مليون فدان للقطن، انخفضت إلى 100 ألف فدان، وأن ماحدث في 2018 من قيام الحكومة بتسعير القطن، وتخلي الدولة عن عدم استلامه من المزارع أثر بالسلب الشديد.





وأشار النائب احمد خليل إلى أن القطن المصري يمثل دعاية كبيرة لمصر، الأمر الذي يستوجب الاهتمام به بصورة أفضل ليعود إلى ما كان عليه من قبل.









وزارة القوى العاملة





10 مصير عمال الحديد ولصلب





بعد تصفية العديد من شركات القطاع العاام تسائل النواب عن مصير العمال العاملين بهذه الشركات

حيث وجه النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، سؤالا لوزير القوى العاملة، عن مصير عمال الحديد والصلب، مطالبًا بالكشف عما دار في المفاوضات معهم، خاصةً بعدما أكد وزير قطاع الأعمال خلال مثوله أمام النواب منذ أيام، أنه تم تسليم ملف هؤلاء العمال إلى وزارة القوى العاملة.





وطالبت النائبة ألفت المزلاوي الوزير بالنظر في قانون العمل ، متسائلة عن موقف الوزارة فيما يخص العمالة بعد غلق المصانع و خاصة الحديد والصلب.





وتابعت النائبة سناء سعيد عضو مجلس النواب : يا سيادة الوزير ماذا فعلت الوزارة لحل مشكلات عمال شركات قطاع الأعمال كالامونيوم والحديد والصلب.





11 أزمة نقل جثامين العمال بالخارج





من المشاكل الخطيرة التي تهم فئة بعينها وهم المغتربين الذين رحلوا بعيدا عن وطنهم من أجل لقمة العيش، وكانت هذه المشكلة موضع إهتمام من النواب ايضا.





وقالت النائبة الفت المزلاوي، أن جثامين العمال المتوفين بالخارج تاتي علي قرية البضائع بمطار القاهرة ، متسائلة فلماذا لا يتم التنسيق بين وزارت الحكومة بحيث تأتي تلك الجثامين علي اقرب مطار لمحل سكن المتوفي.





وزارة لخارجية





12 قناة الجزيرة





تقوم قناة الجزيرة بإنتهاج سياسة الهجوم دائما على مصر، الأمر الذي أثار حفيظة النواب ودفعهم للرد وإنتقاد هذا الهجوم .





وإنتقدت النائبة نشوى الديب استمرار المغالطات القطرية حيال مصر عن طريق قناة الجزيرة.





وانتقد النائب " ايمن أبو العلا" استمرار قناة الجزيرة فى سياسة الهجوم على مصر، وقال: "بعدما تم توقيع مذكرة التفاهم فى (قمة العلا)، وإعادة العلاقات مع دولة قطر، وبالطبع نحن مع الوحدة العربية ونحترم شعب قطر، ولكن قناة الجزيرة لا تزال على نفس المنوال مع مصر".





وتابع "أبو العلا": "أتساءل كمواطن مصرى، عن الضمانات التى تمنع عودة قناة الجزيرة عن سياستها ضد مصر؟".





وأضاف: "كشعب نقدر ونحترم شعب قطر، ولكن عندما تدعم قطر تركيا، وتعزز الغزو العثمانى الإخوانى على ليبيا، بالتالى يكون لابد من معرفة الضمانات، حتى لا تعود الإدارة القطرية لسياستها ضد مصر".





13 تدخل الكونجرس الأمريكي





أنتقد النواب تدخل الكونجرس في الأمور الداخلية للدولة، موضحين أنه يبني أراءه من خلال منظمات ومؤسسات مشبوهة لا أساس لمعلوماتها .





وقال أشرف رشاد رئيس الأغلبية بمجلس النواب، إن مصر لها تاريخ في دول العالم أجمع، وهناك ملاحظة مهمة ورسالة يجب توجيهها من خلال مجلس النواب، والوزير سامح شكري هو المنوط بهذا الملف والتعبير عنه للخارج نيابة عنا كنواب، أننا كل يوم نجد بعض الرسائل من أعضاء المجالس النيابية في الدول الأخرى، والكونجرس على سبيل التحديد، تتعلق بتدخلات في الشان المصري، فلم يعد مقبول المتاجرة ببعض المصطلحات السياسية كالاعتقال وغيره.









واستطرد زعيم الأغلبية : هذه نقطة تتعلق بالشأن الداخلي بشكل بحت، فليهتموا بشؤونهم، ورأينا ماحدث في الولايات المتحدة، وهو كفيل أن يصلحوا من شؤون بلادهم، ومن الطبيعي أن أعضاء مجلس النواب أن لهم الحق الأصيل في التحدث في قضاياهم الداخلية لا الاهتمام بشؤون دول أخرى.









وواصل: لم يعد مقبولا بعد كل مابات يحدث في مصر من إنجازات وحرية سياسية وديمقراطية وتمثيل لكافة التيارات السياسية، أن يتشدق علينا البعض بألفاظ لاوجود لها على أرض الواقع، وكلامي تحديدا لأعضاء الكونجرس وكافة الأعضاء اللذين يحاولون التدخل في شؤونا.





وزير الطيران محمد منار عنبه





14 تنمية الطائرات





تساءل النائب محمد مصطفى السلاب، عن خطة الوزارة فى تنمية الطائرات، ومعايير اختيار الطائرات، مشيرًا إلى أن مصر قامت بشراء 12 طائرة "إيرباص 220"، وبعدها فوجئنا أن تكلفة تشغيل هذه الطائرة كبيرة جدًا، لاسيما وأنها مصنعة للطيران فى الأجواء الباردة، متسائلًا عن خطة الوزارة للتعامل مع تلك الأزمة، خاصة وأننا لا نمتلك جهاز المحاكاة الخاص بتلك الطائرة، ما يجعل تكلفة تدريب الطيارين عليها عالية جدًا.





15 أسعار التزاكر





شهدت قاعة البرلمان مطالبات من أعضاء مجلس النواب، بضرورة إعادة النظر في أسعار تذاكر الطيران الداخلية لتشجيع المواطنين على استقلالها في التنقل الداخلي. وتشجيع السياحة الداخلية





وزيرة الثقافة ايناس عبد الدايم





16 غياب دور الوزارة





وجه عدد من النواب، انتقادات إلى وزيرة الثقافة، مؤكدين أن دور الوزارة غاب عن الإهتمام بالشأن الخارجى، وعدم الوصول بأنشطة الوزراة إلى الريف وتراجع السينما المصرية والمتاحف المصرية.





وقال النائب تامر عبد القادر، وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان: للاسف غاب دور الوزارة عن الاهتمام بالشان الخارجى ولاسيما على المستوى الافريقى، متابعا، وايضا دور السينما تراجع دورها، كما ان المهرجانات السينمائية التى تكلف الدولة مبالغ طائلة اين نحن من مهرجانات دولية مثل مهرجان كان.





ومن جانبه قال النائب محمد أبو هميلة، العقل الذى لا يملأه فكر وثقافة يكون فرصة لملأه بفكر التطرف والإرهاب، مشيرا إلى أن الوزراة لاتؤدى دورها على الوجه الأكمل خاصة فى الريف.





وتساءل النائب احمد حمدى خطاب، عن دور الوزارة فى مواجهة انتشار ظواهر مثل الالحاد والشذوذ والمخدرات والإنتحار ، موضحا ان الثقافة والفكر يكون بمثابة طوق نجاه من تلك الظواهر الغريبة علينا ، مطالبا بتنظيم مسابقات فى الشعر والنشر والقصة وإعادة دور المكتبة.





17 تطوير قصر الثقافة





وطالب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، وزيرة الثقافة، بسرعة تطوير قصور الثقافة فى المحافظات، من بينها قصر ثقافة تمى الأمديد، وكذلك قصر ثقافة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وذلك حتى يتمكنا من القيام بدورهما الثقافى والتنويرى.





وأضافت النائبة سناء السعيد ، أن أغلب قصور الثقافة فى المراكز والمدن لايوجد بها مسرح ، وإن وجد فهو عباره عن "مصطبه"، مستطردة "ياريت الاهتمام ببناء مسارح فى هذه المراكز والمدن ، وياريت كمان يتم توفير بعض أجهزة الإضاءة الخاصة بالمسرح وبعض أجهزة الصوت لهذه المسارح ، حتى تصل الخدمة الثقافية بصورة أفضل.





‌ياسمين فؤد وزيرة البيئة





18 مشكلة التلوث البيئى





كان لهذه المشكلة نصيب أيضا من إنتقادات النواب حيث تساءل النائب السجيني رئيس لجنة لادارة المحلية، عن موعد الانتهاء من مشكلات البيئة، قائلًا "وأنت داخل الجيزة من عند المحور تشم رائحة كريهة، وأنت داخل الإسكندرية يقابلك الذباب".





وأضافت سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، أن الوضع البيئي داخل محافظة القاهرة بكونه "قنبلة بيئية"، مشيرة إلي سوء جودة الهواء في وسط القاهرة والتي تعد أكثر المدن تلوثا، وهو أمر يثير القلق.





وشددت البرلمانية على أهمية تشديد الرقابة علي مصادر التلوث مع التوسع في المساحات الخضراء والنافورات، وإزالة النوادي والمنشآت علي ضفاف النيل ليتم زراعته.