محاولة تسميم قيس سعيد.. المشيشي: استهداف رئيس الجمهورية يمثل استهدافا لتونس وشعبها

أكد رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، اليوم الخميس، أن أي استهداف لرئيس الجمهورية يمثل استهدافا لتونس ولشعبها.





ووفقا لإذاعة "موازييك التونسية"، أفاد مصدر من رئاسة الحكومة بأنه على أثر ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام، من أخبار حول استهداف رئيس الجمهورية قيس سعيد بمحاولة تسميم، وفي انتظار ما ستسفر عنه التحريات والتحقيقات التي تعهدت بها الجهات الرسمية المختصة، فقد أجرى رئيس الحكومة اتصالا هاتفيا برئيس الجمهورية، قيس سعيد، ليطمئن عليه ويؤكد موقفه الثابت في الوقوف إلى جانبه أمام أي محاولة استهداف.





واعتبر المشيشي أن أي استهداف لشخصه -إن تأكد- يمثل استهدافا لتونس ولشعبها بصفته رئيسا للبلاد، ولكل التونسيين، وضامنا لوحدتها.





وفتحت السلطات التونسية تحقيقا إثر اكتشاف طرد بريدي مشبوه موجه إلى الرئيس قيس سعيّد، وفق ما أعلنت السلطات.





وأفادت رئاسة الجمهورية التونسية أن رئيس ديوان الرئاسة فتح الثلاثاء طردًا بريديًا يحوي مادة مشبوهة، وقد فتح تحقيق لتحديد طبيعتها والجهة التي أرسلت الطرد.





وأوضح المصدر نفسه أن الرئيس لم يلمس الطرد البريدي، كما لم تسجل أثار صحية سلبية على أي من العاملين في الرئاسة.



