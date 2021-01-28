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محافظات

غدا.. افتتاح 5 مساجد بأسيوط

الخميس 28/يناير/2021 - 11:29 ص
صدى البلد
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إيهاب عمر
أعلنت مديرية الأوقاف بأسيوط عن افتتاح 5 مساجد غدا الجمعة بـ3 مراكز بالمحافظة. 

وقال الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط إنه يتم افتتاح 5 مساجد غدا الجمعة بمراكز ديروط والقوصية والبداري وأبنوب.

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وأشار وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط إلى أنه أناب قيادات الدعوة ومديري الإدارات الفرعية في افتتاح المساجد.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط أنه أناب الشيخ محمد عبداللطيف محمود مدير الدعوة في افتتاح مسجد المساعدة بقرية القصير بإدارة أوقاف  القوصية شرق، كما أناب الشيخ أحمد خطيب محمد مدير إدارة أوقاف ديروط جنوب في افتتاح مسجد الشيخ عبدالفتاح بإدارة أوقاف ديروط جنوب، وأناب الشيخ أحمد عيسي دياب مدير إدارة أوقاف ديروط شمال في افتتاح مسجد خاتم المرسلين التابع لإدارة أوقاف ديروط جنوب.

كما اناب الشيخ أحمد مصطفي عبدالحليم مدير إدارة أوقاف أبنوب في افتتاح مسجد ملك الله التابع لإدارة أوقاف أبنوب، وأناب الشيخ علي عبدالعال مهران مدير إدارة أوقاف البداري شمال في افتتاح مسجد تل الزاويدة بقرية الجزيرة الغربية التابع لإدارة أوقاف البداري شمال.
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