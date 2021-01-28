غدا.. افتتاح 5 مساجد بأسيوط

أعلنت مديرية الأوقاف بأسيوط عن افتتاح 5 مساجد غدا الجمعة بـ3 مراكز بالمحافظة.





وقال الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط إنه يتم افتتاح 5 مساجد غدا الجمعة بمراكز ديروط والقوصية والبداري وأبنوب.





اقرأ أيضا:









وأشار وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط إلى أنه أناب قيادات الدعوة ومديري الإدارات الفرعية في افتتاح المساجد.





وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط أنه أناب الشيخ محمد عبداللطيف محمود مدير الدعوة في افتتاح مسجد المساعدة بقرية القصير بإدارة أوقاف القوصية شرق، كما أناب الشيخ أحمد خطيب محمد مدير إدارة أوقاف ديروط جنوب في افتتاح مسجد الشيخ عبدالفتاح بإدارة أوقاف ديروط جنوب، وأناب الشيخ أحمد عيسي دياب مدير إدارة أوقاف ديروط شمال في افتتاح مسجد خاتم المرسلين التابع لإدارة أوقاف ديروط جنوب.



