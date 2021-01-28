يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على نظيره توتنهام ، اليوم الخميس، على ملعب توتنهام هَوتسبير، ضمن منافسات الجولة الـ 20، من مسابقة الدوري الإنجليزي.





موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة ليفربول ضد توتنهام في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورت 1 و 2، بتعليق عصام الشوالي.









ليفربول ضد توتنهام:

ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على ليفربول في مباراة اليوم، بعد وداع كأس الاتحاد الانجليزي بالهزيمة أمام مانشستر يونايتد، الأحد الماضي، بالإضافه إلى النتائج الكارثية في مسابقة الدوري.





وفشل فريق ليفربول في تحقيق الفوز آخر 5 مباريات بالدوري الإنجليزي، حيث تعادل مع وست بروميتش 1 - 1، ومع نيوكاسل بدون أهداف، ثم خسر أمام ساوثهامبتون بهدف دون رد، وتعادل مع مانشستر يونايتد بدون أهداف، وأخيرا خسر أمام بيرنلي بهدف دون رد.





في المقابل يسعى توتنهام بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو للثأر من الريدز بالفوز عليه في مباراة الليلة، بعد خسارة لقاء الدور الأول أمامه بهدفين مقابل هدف.





كان توتنهام تفوق على شيفيلد يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية من البريميرليج.





ترتيب ليفربول وتوتنهام:

ويحتل فريق ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن توتنهام صاحب المركز السابع.